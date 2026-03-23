Un episodio que pudo terminar en tragedia tuvo un desenlace inesperado en Córdoba: un policía rescató a un niño de 3 años que se encontraba sobre las vías segundos antes del paso de un tren de carga.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Los Galpones, cuando una formación que viajaba desde Juárez Celman hacia Alta Córdoba se aproximaba al lugar. Según fuentes policiales, el efectivo observó al menor en una situación de extremo peligro y actuó sin dudar. “Fue una reacción inmediata”, señalaron sobre el accionar que evitó el impacto.

El rescate tuvo lugar en la intersección de Mendoza y Saráchaga, donde el niño había llegado sin supervisión adulta.

Más tarde, la madre del pequeño explicó lo ocurrido. “Se fue en un descuido”, indicó ante las autoridades.

El caso no dejó heridos, pero volvió a poner el foco en la importancia de la supervisión en zonas cercanas a vías ferroviarias.