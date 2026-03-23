El violento ataque a puñaladas ocurrido el domingo por la mañana en pleno centro de Neuquén empieza a reconstruirse pieza por pieza. A más de 24 horas del hecho, la investigación avanza con dos jóvenes detenidos, imágenes clave de videovigilancia y una hipótesis principal: una pelea que se desató tras la salida de locales nocturnos.

Según confirmó el comisario Marcos Mazzone, coordinador operativo de la zona este, el episodio se registró alrededor de las 7:30 en la intersección de Juan B. Justo e Yrigoyen, en un contexto de alta circulación de personas tras el cierre de boliches.

“La primera hipótesis es que fue una riña posterior a la salida de los locales bailables”, explicó el jefe policial en declaraciones al programa La primera mañana por AM550. En ese marco, dos jóvenes de 20 años habrían atacado a un hombre de 26, quien recibió una herida de arma blanca y varios golpes.

El despliegue policial fue inmediato. Personal que patrullaba la zona logró intervenir mientras la pelea aún se desarrollaba, aunque los presuntos agresores escaparon rápidamente. A partir de ese momento, comenzó un operativo que combinó tecnología, testimonios y seguimiento territorial.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes. Desde el centro de monitoreo se logró identificar a los sospechosos a partir de sus características físicas y vestimenta, datos que también aportó una joven que acompañaba a la víctima al momento del ataque.

“Las cámaras fueron clave. Pudimos hacer un seguimiento en tiempo real y dar aviso a las unidades en la calle”, detalló Mazzone.

Con esa información, se montó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad. Finalmente, los dos sospechosos fueron localizados en la zona oeste, en inmediaciones de Pérez Novella y Rodhe, y demorados por personal policial.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que no se trató de un intento de robo. “No le sustrajeron nada”, confirmaron fuentes del caso, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto previo entre los involucrados.

“Pudo haber existido algún tipo de cruce anterior o intercambio que derivó en la agresión”, indicó el comisario, aunque aclaró que esa línea aún está en proceso de verificación.

La víctima, en tanto, fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. A pesar de la gravedad inicial del cuadro, se encuentra fuera de peligro y permanece internada en observación.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar con precisión cómo se desencadenó la pelea, si hubo más personas involucradas y cuál fue el rol exacto de cada uno de los detenidos.

Desde la policía destacaron el refuerzo de operativos en horarios críticos, con la incorporación de bicipolicías y motoristas para mejorar la capacidad de respuesta en sectores de alta circulación.

Por ahora, los dos demorados permanecen a disposición de la Justicia, mientras se esperan definiciones sobre su situación procesal en las próximas horas.