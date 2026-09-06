Durante este domingo se conoció el fallecimiento de una persona que habría sido atropellada esta madrugada en la Ruta Provincial 17, en Añelo.

Según la información recogida en el lugar, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas mientras trabajaban efectivos policiales y se realizaban las actuaciones correspondientes.

Por ahora, la circulación fue habilitada parcialmente, aunque el cuerpo de la víctima aún permanece en el sector y continúa la presencia policial.

Como consecuencia del corte, numerosos vehículos permanecen demorados aguardando para completar el ingreso a Añelo.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro fatal y la identidad de la víctima.

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