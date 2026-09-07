Una casilla de madera ardió en llamas el lunes por la madrugada en Añelo, dejando como consecuencia la muerte de una persona que se encontraba en su interior. La vivienda quedó destruida y el cuerpo fue hallado cuando Bomberos llegaron al lugar a contener el fuego.

El siniestro ocurrió minutos después de las 4 en el sector conocido como El Mirador, dentro del barrio La Esperanza. El fuego avanzó rápidamente sobre la construcción y generó preocupación por la cercanía de otras viviendas.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios del Cuartel 22. La estructura, construida principalmente con madera, fue consumida por el fuego. La intensidad del incendio impidió revisar inmediatamente el interior y obligó a esperar hasta que la situación estuviera bajo control.

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos comenzaron a remover los restos quemados y fue allí cuando descubrieron que había una persona sin vida dentro.

Según las primeras informaciones de la víctima, se trataba de un hombre de unos 35 años, oriundo de Mendoza y trabajador de una empresa petrolera. Se cree que estaba durmiendo al momento del fuego, por lo cual no alcanzó a salir antes de que su vivienda se destruya.

La investigación y pericias

La causa quedó a cargo de la fiscal Galia Borelli, de la Fiscalía Vaca Muerta Sur, quien dispuso las primeras medidas destinadas a esclarecer el hecho. En el lugar trabajaron efectivos del área de Investigaciones, personal del Gabinete Criminalístico y peritos de Bomberos. Los equipos preservaron la escena y comenzaron a relevar la estructura destruida.

Las pericias buscarán establecer dónde se inició el foco, de qué manera se propagó y cuáles fueron las circunstancias en las que murió la víctima.

Por el momento no se informó con certeza el origen del incendio aunque ya se ha adelantado que la casilla contaba solo con servicio eléctrico.