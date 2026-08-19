Una mañana rodeada de silencio

Un fuerte operativo policial se desplegó durante la mañana de este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Perito Moreno, entre Río Negro y Chubut, en el Bajo de Neuquén, tras la muerte de un hombre.

La Policía llegó al lugar cerca de las 6:50 y comenzó un procedimiento dentro de la propiedad, ubicada entre dos locales comerciales y con departamentos en la parte posterior.

Desde el lugar, el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha, del móvil de AM550, informaron en diálogo con "La mañana es de LA PRIMERA" que había un importante despliegue policial.

Criminalística ingresó a la vivienda

Durante el operativo, una camioneta de Criminalística ingresó por el acceso vehicular de la propiedad. Luego, los efectivos cerraron el portón y el personal especializado permaneció dentro de la vivienda.

El móvil de AM550 señaló que “Criminalística está dentro de la vivienda” y que los trabajos se realizaban a puertas cerradas.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales sobre el procedimiento ni se difundieron detalles sobre las circunstancias de la muerte.

Qué se sabe hasta ahora

Según lo informado desde el lugar, se trató de un suicidio de un hombre en una de las viviendas que da hacia la vereda.

“Habría una persona fallecida, sería un varón”, explicó el periodista, en una segunda salida del móvil y con la información confirmada por la Policía.

En ese sentido, el móvil detectó un fuerte hermetismo.

“No brindaron declaraciones y trabajan a puertas cerradas”, enfatizó.

Por respeto a la persona fallecida y a sus familiares, no se brindan detalles sobre el método utilizado.

Una mujer fue vista saliendo de la propiedad durante el operativo y luego volvió a ingresar, mientras Criminalística continuaba con las tareas dentro del domicilio.

La investigación permanece en curso y se espera que las pericias permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.