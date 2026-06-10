Un joven cayó de un edificio de altura en el centro de Neuquén: fue trasladado de urgencia al hospital

Un joven de entre 22 y 26 años cayó desde un departamento este miércoles aproximadamente a las 11:20 en un edificio ubicado sobre la calle Talero al 500, en la zona céntrica de la capital neuquina. La caída se produjo en la parte trasera del edificio, al patio de la estructura de altura. El hombre fue trasladado herido al Hospital Castro Rendón. El joven presenta politraumatismos.

Vecinos del lugar se mostraron conmocionados ante el hecho y relataron al móvil de AM550 en La Segunda Mañana, que observaron al joven precipitarse desde un piso superior, aunque hasta el momento se desconoce la altura exacta de la caída.

La persona cayó en el patio trasero del edificio ubicado en Talero 526.

Inmediatamente intervino la Comisaría Primera y personal policial se constituyó en el lugar. También asistieron Bomberos y el SIEN, quienes colaboraron en el traslado del joven al Hospital Provincial Castro Rendón, donde recibió atención médica.

Criminalística trabaja en el lugar para esclarecer la caída de un joven.

Cerca del mediodía, personal de Criminalística trabajaba en el edificio de Talero 526 para recopilar pruebas e investigar las circunstancias del hecho. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los motivos de la caída.