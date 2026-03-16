La Justicia de la provincia de Córdoba pidió colaboración para encontrar a Micaela Trinidad Lencinas, una joven de 27 años que se encuentra desaparecida desde principios de enero. Según informaron fuentes judiciales, el botón antipánico que tenía asignado la mujer emitió señal por última vez el 8 de enero, y desde ese momento permanece apagado.

Ante esta situación, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 20 solicitó a la comunidad aportar cualquier dato que pueda contribuir a esclarecer lo ocurrido y permitir dar con su paradero.

El pedido fue difundido por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que instó a quienes tengan información relevante a comunicarse con las autoridades.

Los vecinos pueden llamar a los teléfonos 4666250 o 4481016 (interno 34101), correspondientes a la Unidad Judicial 20, o acercarse personalmente a la sede ubicada en Lagunilla 3179, en el barrio Matienzo de la capital cordobesa.

Las autoridades remarcaron la importancia de que cualquier persona que cuente con información se comunique con los canales oficiales para avanzar con la investigación.