El resultado que suma un nuevo interrogante

La investigación por el petrolero de 56 años que fue encontrado muerto en su departamento del centro de Neuquén sumó un dato central con el resultado preliminar de la autopsia.

El examen médico forense estableció como causa de muerte una congestión cardiopulmonar, aunque todavía resta determinar la etiología, es decir, el origen concreto que llevó a ese desenlace.

Para hacerlo, los investigadores aguardan los resultados de estudios toxicológicos y anatomopatológicos, que permitirán profundizar los hallazgos de la autopsia.

La medicina forense utiliza estos estudios complementarios para relacionar los hallazgos observados durante la autopsia con el mecanismo y las circunstancias de una muerte. Los análisis microscópicos y toxicológicos pueden aportar información que no surge únicamente del examen macroscópico.

Qué significa la congestión cardiopulmonar

El término utilizado en el informe preliminar no equivale a decir que hubo una lesión traumática simultánea del corazón y los pulmones.

La congestión cardiopulmonar describe un compromiso de los sistemas cardiovascular y respiratorio, pero por sí sola no permite establecer qué mecanismo produjo la muerte ni implica necesariamente que existieran heridas destructivas en esos órganos.

Por eso, en el caso de Vallejos, todavía no corresponde afirmar que la muerte haya sido provocada por una golpiza, un arma blanca, un disparo o un traumatismo severo en el tórax. Es justamente la etiología que falta establecer mediante los estudios complementarios.

La investigación forense debe interpretar estos hallazgos junto con el resto de la autopsia y las evidencias reunidas en la escena. Las alteraciones pulmonares encontradas después de la muerte pueden presentarse en diferentes contextos y no permiten, aisladas, determinar una causa violenta específica.

También encontraron lesiones en el rostro

La autopsia aportó otro elemento que mantiene abierta la investigación: se detectaron lesiones en el lado izquierdo del rostro.

Ese hallazgo deberá ser analizado junto con el resto de la evidencia para establecer su naturaleza, antigüedad y eventual relación con la muerte.

La existencia de esas lesiones adquiere relevancia dentro de una investigación que desde el comienzo tuvo bajo análisis las circunstancias en las que el hombre fue encontrado sin vida, aunque por ahora el informe preliminar no establece que esas lesiones hayan provocado el fallecimiento.

Las cámaras y una persona que todavía no fue identificada

La Fiscalía, a cargo de Guadalupe Inaudi, continúa trabajando además sobre una línea investigativa que ya había sido revelada por la Policía de Neuquén.

Las cámaras de seguridad permitieron observar a una persona en las inmediaciones del departamento donde fue encontrado Vallejos. Ese individuo todavía no fue identificado y los investigadores intentan determinar quién es y qué vínculo tenía con la víctima.

El director de Delitos de la Policía de Neuquén, comisario mayor Sergio Llaytuqueo, había señalado:

“Tenemos una hipótesis establecida y formada en esto. Estamos trabajando a fines de identificar a una persona”, dijo el uniformado.

La Policía también había informado que se analizaron rastros y elementos secuestrados en el departamento, mientras que la evidencia digital continúa siendo procesada.

La respuesta que todavía falta

El informe preliminar permite conocer cuál fue la causa consignada inicialmente por los médicos forenses, pero no cierra el interrogante sobre cómo se produjo la muerte.

Ahora serán los estudios toxicológicos y anatomopatológicos los que deberán aportar nuevos elementos para establecer la etiología y determinar si existe alguna relación entre los hallazgos de la autopsia y las circunstancias que rodearon la muerte.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación para identificar a la persona registrada por las cámaras y reconstruir qué ocurrió dentro del departamento del centro neuquino.

El caso sigue abierto y los próximos resultados periciales serán determinantes para transformar los primeros indicios en conclusiones concretas.