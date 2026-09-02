Muerte dudosa del petrolero: buscan a una persona captada por cámaras y sospechan que conocía a la víctima

"Tenemos una hipótesis establecida y formada en esto. Estamos trabajando a fines de identificar a una persona. Es la que se ve del lugar”, confirmó el comisario mayor Sergio Llaytuqueo, director de Delitos de la Policía de Neuquén, al referirse a la investigación por la muerte de Alejandro Vallejos, el hombre de 56 años encontrado sin vida en su departamento del microcentro neuquino.

En diálogo con La Primera Mañana, por AM550, el jefe policial explicó que las cámaras de seguridad de la zona se convirtieron en una de las principales herramientas para orientar la investigación. A partir del análisis de las imágenes, los investigadores lograron observar a una persona que habría salido de las inmediaciones del departamento. “Se ve una persona salir en inmediaciones”, señaló Llaytuqueo, aunque aclaró que todavía no puede brindar mayores detalles porque la pesquisa continúa en desarrollo.

La persona observada en las cámaras todavía no está identificada, pero ya forma parte de la principal hipótesis investigativa. La Policía intenta determinar quién es, cuándo estuvo en el departamento y qué vínculo tenía con Vallejos. Entre las posibilidades que se analizan la persona que buscan podría ser alguien que conocía a la víctima y que incluso habría estado anteriormente en el lugar.

“También estamos analizando el tema de la salida, porque hay otros ribetes que hacen sospechar de que la persona que estuvo había estado al menos una vez anteriormente o más”, explicó el comisario.

Una muerte que despertó sospechas

Alejandro Vallejos tenía 56 años, era oriundo de San Rafael, Mendoza, y trabajaba en una empresa petrolera. Vivía solo desde hacía unos tres años en Neuquén y residía en un departamento ubicado sobre calle 25 de Mayo al 270, en pleno microcentro de la ciudad.

Fue encontrado muerto durante la mañana, después de que sus compañeros de trabajo advirtieran que no había salido a trabajar como lo hacía habitualmente. “Los compañeros de trabajo ven que esta persona no sale a trabajar como era cotidiano. Entonces, bueno, les llama la atención”, relató Llaytuqueo.

La Policía analiza cámaras de seguridad para identificar al sospechoso que habría estado cerca del departamento.

Los compañeros sabían además que Vallejos tenía una afección de salud, por lo que decidieron regresar al lugar. Al llegar se encontraron con la mujer encargada de la limpieza, que había ingresado pocos minutos antes al departamento.

La puerta no presentaba signos de haber sido forzada. En el interior encontraron al hombre sobre la cama. Ese escenario, sumado a las lesiones que presentaba, llevó a la Policía y a la Fiscalía a investigar el caso como una posible muerte violenta. “Estamos hablando de una muerte, como usted dice, de origen dudoso. Hay elementos que hacen sospechar de criminalidad”, sostuvo el comisario.

No hubo ingreso forzado, pero sí golpes en la cabeza

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que no encontraron signos de violencia sobre la puerta ni un desorden generalizado dentro de la vivienda. “No hay violencia física contra el espacio físico del departamento, o sea, abertura, entrada o desorden en el interior de la morada”, explicó Llaytuqueo.

Sin embargo, la víctima presentaba una lesión sangrante y golpes en la zona de la cabeza y el rostro. “No hay violencia dentro del departamento, pero sí una violencia extrema contra este hombre”, resumió el jefe policial.

Alejandro Vallejos fue encontrado muerto con golpes en la cabeza dentro de su departamento.

Hasta el momento no se encontraron armas de fuego ni armas blancas relacionadas con el hecho. Los investigadores hallaron, en cambio, algunos elementos contundentes que podrían haber sido utilizados para provocar los golpes. “Solamente algunos elementos contundentes son los que le habrían provocado los golpes en la cabeza”, indicó Llaytuqueo.

Los golpes, según explicó, estaban principalmente en el rostro y la zona frontal. La profundidad y gravedad de las lesiones deberán establecerse mediante la autopsia. “Hay que determinar qué profundidad tuvieron esos golpes. Eso lo determina la autopsia”, remarcó.

Buscan rastros de una tercera persona

La investigación criminalística se concentró también en determinar si alguien más estuvo dentro del departamento. Los peritos utilizaron distintas herramientas para detectar indicios y rastros que pudieran haber quedado en la vivienda.

“En el lugar se desplegaron varias herramientas técnico-científicas para poder abarcar todo el espacio posible y sacar todo lo que sean indicios”, explicó Llaytuqueo.

Entre las tareas realizadas se utilizaron luces forenses y se levantaron muestras para establecer perfiles genéticos. El dato que podría ser determinante es el hallazgo de elementos con manchas hemáticas. “Hay unos elementos con manchas hemáticas que fueron levantados para perfil genético, porque no sabemos si son de la víctima o pueden haber sido del victimario”, detalló el comisario.

Esos análisis podrían permitir determinar si hubo otra persona herida durante el episodio o si alguno de los rastros corresponde directamente a un eventual agresor. A simple vista, Vallejos no presentaba lesiones que permitieran establecer que hubiera intentado defenderse. “No presentaba signos a simple vista de lesiones de defensa. Pero puede dejar algo en el lugar”, aclaró Llaytuqueo.

Las cámaras marcaron el camino

El hecho de que Vallejos viviera en pleno microcentro significó, paradójicamente, una ventaja para los investigadores: en la zona existe una gran cantidad de cámaras de seguridad. “Como es un microcentro, lo que sobreabunda son cámaras”, señaló el director de Delitos.

Toda esa evidencia digital fue recolectada y ahora es sometida a análisis. Las imágenes permitieron orientar la investigación hacia una persona que aparece en las inmediaciones del departamento. “Todo lo que es evidencia digital fue levantado y está siendo procesado del análisis”, indicó.

Aunque la Policía ya tiene “el camino” investigativo marcado, Llaytuqueo insistió en que todavía faltan elementos para transformar esa sospecha en una conclusión concreta. “No tenemos identificada a esta persona, tenemos sospecha. Más quisiéramos nosotros que estuviera identificada, pero no”, reconoció.

La hipótesis está orientada, pero faltan respuestas

La investigación todavía debe resolver varios interrogantes antes de determinar qué ocurrió dentro del departamento. Entre ellos están la causa concreta de muerte, la entidad de las lesiones, la identidad de la persona que aparece en las cámaras y la eventual existencia de objetos faltantes.

“Faltan muchas cosas: determinar causa de muerte, circunstancias, si hay faltantes en el lugar, qué tipo de faltante”, enumeró Llaytuqueo.

También se analiza si la persona observada en las imágenes conocía a Vallejos. La falta de signos de ingreso forzado y la posibilidad de que hubiera estado anteriormente en el departamento forman parte de esa línea investigativa.

De todos modos, el comisario remarcó que todavía no hay una hipótesis cerrada. “Tenemos la hipótesis, por eso le digo: el camino al norte lo tenemos marcado, pero nos faltan varias herramientas conclusivas para llegar a una conclusión acabada”, afirmó.

Vivía solo y tenía familiares en Zapala

Vallejos llevaba alrededor de tres años viviendo solo en Neuquén. No tenía familiares directos en la capital, aunque sí contaba con familiares en Zapala y tenía amigos en la ciudad. Ese dato también es considerado dentro de la investigación, especialmente para reconstruir sus últimos movimientos y establecer con quién mantenía contacto.

La Policía también puso bajo análisis una operación económica realizada semanas atrás. Según Llaytuqueo, Vallejos había concretado la venta de un rodado aproximadamente un mes antes y posteriormente habría invertido rápidamente ese dinero.

“También sabíamos que había hecho alguna transacción, la venta de algún rodado unas semanas atrás, un mes atrás. También sabemos que lo había invertido rápidamente”, señaló.

Por el momento, ese movimiento forma parte de las distintas circunstancias que los investigadores buscan conectar para determinar si tuvo alguna relación con la muerte.