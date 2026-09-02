Quién era el petrolero de San Rafael cuyo cuerpo golpeado fue encontrado en un departamento del centro de Neuquén

La investigación por el hallazgo de un hombre muerto en un departamento del centro de Neuquén sumó este martes un dato clave: la identificación de la víctima. El hombre de 56 años era oriundo de la ciudad mendocina de San Rafael, vivía solo y fue identificado como Fabio Alejandro Vallejos. Vallejos tenía residencia desde hace varios años en esta capital provincial y desarrollaba actividades vinculadas a la industria petrolera.

El cuerpo fue encontrado poco antes del mediodía en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio de la Diagonal 25 de Mayo al 270, en pleno centro de la ciudad. La escena fue descubierta por la empleada doméstica de Vallejos, quien llegó al inmueble para realizar sus tareas habituales.

Cómo encontraron el cuerpo en el departamento

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, la mujer ingresó a la vivienda y encontró a Vallejos recostado sobre una cama. El hombre presentaba golpes y cortes en el rostro y la cabeza, lesiones cuya mecánica y relación con la causa de muerte todavía son materia de análisis.

Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del SIEN se presentó en el lugar y constató el fallecimiento. A partir de ese momento se activó el protocolo previsto para posibles muertes violentas y comenzó el trabajo de preservación de la escena.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios

La causa es investigada por la Fiscalía de Homicidios, bajo la intervención de la fiscal María Eugenia Inaudi, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que la puerta de acceso al departamento no presentaba signos de haber sido forzada. Además, vecinos del edificio indicaron que no escucharon gritos, disparos ni ruidos extraños durante la noche o la madrugada.

Estos datos forman parte del análisis que realizan los investigadores para determinar cómo ocurrieron los hechos y si existió la participación de terceros.

Cámaras de seguridad y autopsia, las claves para avanzar

Por estas horas, la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal (MPF) trabajan sobre distintas hipótesis. Ninguna línea investigativa fue descartada y los pesquisas intentan establecer quiénes tuvieron contacto con Vallejos antes de su muerte.

Entre las medidas ordenadas se encuentra el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para identificar movimientos de personas y vehículos en las inmediaciones del edificio.

En paralelo, la Justicia aguarda los resultados de la autopsia, que se realizará en la Ciudad Judicial de Neuquén y permitirá determinar con precisión la causa de muerte, el tipo de lesiones sufridas y la data del fallecimiento.