El hallazgo del cuerpo de un hombre de 41 años dentro del arroyo Salado, en un sector de la zona este de Villa Regina, abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. En el mismo lugar, ubicado a pocos metros de la intersección de las calles Colón y Chocón, los efectivos encontraron a otra persona lesionada, que quedó demorada de manera preventiva.

El operativo comenzó cerca de las 15.39 de este viernes 27 de noviembre, cuando personal de la Comisaría 5° de Villa Regina recibió un aviso por la presencia de un hombre herido en la vía pública, en la calle Juan Manuel de Rosas. Ante el llamado, acudieron efectivos policiales y personal de Salud Pública para asistirlo.

Mientras los paramédicos realizaban la atención del hombre lesionado, recibieron una segunda alerta por la presencia de una persona dentro del arroyo Salado, a la altura de las calles Colón y Chocón. Los equipos de emergencia lograron rescatarlo y realizaron maniobras de reanimación, aunque no pudieron revertir la situación y constataron su fallecimiento.

Investigación para determinar qué ocurrió

Tras confirmar la muerte del hombre, la Policía dio intervención a la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina, que dispuso el inicio de las actuaciones para establecer cómo se produjo el episodio. En el lugar trabajaron el fiscal de turno, personal de la Comisaría 5°, servicios médicos y el Gabinete de Criminalística, que realizó las primeras pericias.

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, ambos hombres fueron encontrados a pocos metros de distancia y, de acuerdo con los primeros testimonios reunidos por los investigadores, se conocían y solían reunirse para consumir bebidas alcohólicas. Por el momento, no se difundieron detalles sobre la mecánica del hecho ni sobre la posible relación entre la lesión y el fallecimiento.

La Policía de Río Negro continúa con la investigación para determinar las causas del deceso y establecer las circunstancias que rodearon el hallazgo del cuerpo en el arroyo Salado. Las pericias realizadas en el lugar y los testimonios serán claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.