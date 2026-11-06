No podía esperar a llegar a casa. Un automovilista fue captado por una cámara de tránsito de Villa Regina mientras manejaba y comía directamente de una olla. La insólita escena quedó registrada y se convirtió en protagonista de una de las infracciones más llamativas de la localidad rionegrina.

La imagen no tardó en llamar la atención. Con una mano al volante y la otra ocupada con la comida, el conductor protagonizó una situación tan insólita como peligrosa.

El episodio habría dado lugar a una de las primeras fotomultas de este tipo en Villa Regina. Más allá de lo curioso de la postal, la conducta representa un riesgo para el propio automovilista y para el resto de quienes circulan por la calle.

Comer mientras se conduce puede parecer una distracción menor, pero obliga a apartar la atención del camino, dificulta las maniobras y reduce la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

Una olla, un volante y una cámara de tránsito. Lo que parecía una comida improvisada terminó convertido en una infracción que seguramente dará que hablar.

Dónde están los radares de velocidad en Villa Regina

Villa Regina cuenta con dos radares fijos sobre la Ruta Nacional 22 y tendrá un tercer dispositivo cerca de la rotonda de los Leones. El nuevo equipo tendrá un límite de velocidad menor que los otros controles.

Los conductores que circulan por Villa Regina deberán prestar atención al velocímetro. La ciudad cuenta con dos radares fijos sobre la Ruta Nacional 22 y sumará un tercer dispositivo en un sector de circulación muy transitado.

Los dos cinemómetros que ya funcionan en la localidad rionegrina tienen una velocidad máxima permitida de 80 km/h. Uno está ubicado en el kilómetro 1127,7 y controla a los vehículos que circulan en sentido ascendente. El otro se encuentra en el kilómetro 1134,8 y fiscaliza el tránsito en sentido descendente.

Ambos equipos son radares automáticos fijos. Sus certificados de homologación y verificación tienen vigencia hasta el 18 de diciembre de 2026.

El tercer dispositivo está sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de la rotonda de los Leones y a pocos metros de la pasarela del ex Colegio Comercial.

A diferencia de los otros dos controles, este radar tendrá una velocidad máxima permitida de 60 km/h. Por lo tanto, los automovilistas deberán reducir la velocidad al atravesar ese sector para evitar infracciones.