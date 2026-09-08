Una mujer de 36 años fue detenida en el hospital de Villa Regina luego de protagonizar un violento episodio en el cuarto piso, donde amenazó con arrojarse al vacío y utilizó un elemento punzocortante para intimidar al personal de salud, mientras exigía que su madre, de 72 años, fuera trasladada al Hospital Francisco López Lima de Roca; el episodio obligó a montar un importante operativo policial y de Bomberos, incluido un corte de calles y el despliegue de una escalera mecánica.

Todo comenzó cuando la mujer, domiciliada en Roca, se encontraba en el cuarto piso de la institución y reclamaba que su madre fuera derivada a Roca. Pero el pedido rápidamente dejó de ser un reclamo para convertirse en una situación de extrema tensión. Según la información conocida, la mujer amenazaba con arrojarse al vacío desde el sector de las escaleras internas. Al mismo tiempo, llevaba consigo un elemento punzocortante con el que amenazaba con autolesionarse.

La escena encendió todas las alarmas. La Policía llegó al hospital luego de recibir el aviso sobre lo que estaba ocurriendo y encontró a la mujer en una situación que podía terminar con consecuencias graves, tanto para ella como para otras personas que se encontraban dentro de la institución.

Además, durante el episodio, la mujer también amenazó y amedrentó al personal de salud. El reclamo tenía un objetivo concreto: quería que su madre, de 72 años, fuera trasladada inmediatamente al Hospital Francisco López Lima de Roca. Frente a semejante escenario, los profesionales médicos finalmente gestionaron la derivación de la mujer mayor. Esa decisión permitió destrabar una situación que había escalado hasta convertirse en una emergencia dentro del propio hospital.

Sin embargo, el operativo no terminó allí. Para prevenir cualquier desenlace trágico, se dispuso un importante despliegue preventivo. Hubo un corte de calles en las inmediaciones del hospital y también trabajaron Bomberos Voluntarios.

Los bomberos desplegaron una escalera mecánica sobre el sector de la guardia. El objetivo era contar con una vía de acceso hacia la parte superior del edificio ante la posibilidad de que la mujer concretara su amenaza de arrojarse al vacío. Finalmente, la situación pudo ser controlada y la mujer fue detenida por efectivos policiales.

A partir de allí comenzó a intervenir la Justicia. Por disposición de la Fiscalía, la mujer quedó imputada por el delito de intimidación pública, una calificación que se desprende de la gravedad del episodio y de las amenazas desplegadas durante el reclamo.