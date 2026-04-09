Este lunes, alrededor de las 22, la Policía tuvo que intervenir en el barrio Bouquet Roldán, tras recibir la denuncia de vecinos que se quejaron por un grupo de personas que molestaba a la gente que pasaba.

“Se recibe un llamado telefónico, más precisamente a Comisaría 17, donde hacen saber que en inmediaciones de calle Durán había un grupo de masculinos molestando a las personas que pasaban por el lugar”, relató el comisario Diego Rebolloso a Mejor Informado.

Una vez que llegó la Policía al sector la situación se puso tensa. Los oficiales intentaron dialogar con las personas apuntadas “para que no molesten a los vecinos, como así tampoco a los transeúntes”. Sin embargo, desató un episodio de violencia.

“Los sujetos se tornan agresivos, comienzan a arrojar elementos contundentes contra los efectivos policiales, como así también a insultarlos”, informó el comisario de la Unidad 20.

Y agregó: “Para que la situación no pase a mayores, el personal policial realiza escopetazos con el arma provista por la institución, una escopeta calibre 12 70 con perdigones de goma con el objetivo de disuadirlos”.

Se escondieron en una vivienda

Rebolloso contó que los agresores continuaron arrojando piedras y se resguardaron en una vivienda: “Continúan arrojando piedras y comienzan a replegarse hasta el momento que ingresan a un domicilio que es propiedad de una persona del ambiente delictivo”.

“La situación duró unos minutos. Gracias a Dios no hubo lesionados como así tampoco se registraron daños por las inmediaciones”, informó.

Además, aclaró que “los disparos que escucharon los vecinos eran productos de las escopetas que utilizaron el personal policial. Estas personas, o sea, los agresores no efectuaron disparos de armas de fuego. Por lo menos no fueron vistos que poseían armas de fuego. Lo que sí arrojaban piedras y elementos contundentes”.

Rebolloso explicó que el operativo policial se mantuvo en la zona porque en las inmediaciones donde se originó el hecho hay un colegio nocturno. “Para garantizar la seguridad de los alumnos, el personal policial permaneció en el lugar”, concluyó.



