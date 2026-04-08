Los operativos de limpieza nocturnos de Neuquén incorporaron una nueva modalidad que comenzará a implementarse en todos, se trata de trabajos de desmalezamiento en sectores altamente transitados durante el día y erradicación de basurales.

La primera experiencia bajo este esquema se hizo durante la noche de este martes sobre la bicisenda 12 de Septiembre. Allí 65 empleados de la subsecretaría de Limpieza Urbana se encargaron de limpiar todo el tramo que se extiende entre calles Saavedra e Ignacio Rivas, y aprovechando el movimiento de maquinarias y trabajadores en el barrio también se abordaron los microbasurales del sector.

El detalle de los trabajos

Cristian Haspert, subsecretario del área, contó que el operativo se extendió entre las 22 y las 3 de la madrugada. Detalló que las tareas incluyeron desmalezamiento, rastrillado, barrido con sopladoras y levantamiento de residuos sueltos.

El funcionario remarcó que la bicisenda de 12 de Septiembre es una de las más usadas de la ciudad:

“Estos operativos por la noche son una modalidad que nos da más tranquilidad en zonas más complejas de trabajar durante el día por la intensidad de su tránsito. En los sectores donde contamos con buena iluminación y podemos garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el equipo trabaje de noche seguiremos de esta manera”.

Contó que uno de los focos del operativo fue la eliminación de rosetas que representan un problema habitual para quienes circulan en bicicleta.

A la par también se abordaron los microbasurales de Bouquet Roldan. Haspert informó que en la madrugada de ayer se eliminó el 70% de estos focos de contaminación generados por vecinos desaprensivos, y en este marco convocó a la ciudadanía a ser parte del esfuerzo colectivo por una ciudad más limpia.

También marcó la importancia que los operativos nocturnos no detienen la tarea de los puerta a puerta que en la actualidad están en Limay y San Lorenzo Sur.