Momentos de tensión en Valentina Sur: hubo disparos cerca de un centro deportivo con chicos realizando actividades

Un confuso episodio generó preocupación durante la tarde de este jueves a los vecinos de Valentina Sur. En inmediaciones del Centro de Educación Física (CEF) 13, ubicado en José Bustos Pérez 784, hubo disparos de arma de fuego. Todo en la calle y a plena luz del día.

Alertados por lo ocurrido, personal de la Policía del Neuquén se acercó hasta el lugar. Distintos vehículos de la fuerza provincial desplegaron un operativo para intentar dar con el paradero de los sospechosos.

Los móviles policiales se acercaron las inmediaciones del CEF13 de Valentina Sur a raíz de los disparos - Foto: Gentileza

Al cuidado de los chicos

En medio de los disparos, los docentes y autoridades del CEF 13 buscaron llevar tranquilidad a las familias de los chicos que realizaban actividades deportivas en ese lugar. A través de un comunicado pidieron que se acerquen sólo si la situación en el exterior se encontraba bajo control.

"Estamos a resguardo, bien. No se alarmen. Cuando crean conveniente pueden acercarse a retirar a los/as chicos/as, siempre y cuando vean que alrededor esté tranquilo. Caso contrario, estamos adentro", escribieron en un mensaje al que tuvo acceso Mejor Informado.

Respaldo legal para los efectivos

Este jueves, más temprano, la Policía de Neuquén había anunciado la creación de la figura del “Defensor del policía”, una herramienta institucional que brindará asesoramiento y defensa legal a los efectivos que enfrenten causas judiciales por hechos ocurridos durante el servicio. La medida fue presentada en medio de la investigación por la persecución de una Toyota Hilux robada en Valentina Sur, episodio en el que el conductor terminó herido de bala y un efectivo quedó bajo análisis por el uso de su arma reglamentaria.

Según explicó el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, la nueva figura pondrá a disposición un equipo de abogados de la propia institución para asistir a los uniformados que lo soliciten. El objetivo es evitar que los agentes deban afrontar por cuenta propia los costos de una defensa particular cuando son denunciados tras intervenir en procedimientos complejos. La asistencia será voluntaria y cada efectivo podrá decidir si acepta o no el acompañamiento legal ofrecido por la fuerza.