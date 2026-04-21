Lo que empezó como una recorrida de rutina en Cinco Saltos terminó destapando una escena pesada: una moto Benelli 300cc. robada en Neuquén, droga fraccionada lista para la venta y dos jóvenes de 18 años detenidos.

Todo ocurrió cerca de las 20 de ayer en el barrio Perón, en una plazoleta de Carlos Becher y Ramos Mexía. Un grupo de chicos reaccionó de inmediato al ver a los uniformados de la BMA y salió disparado en distintas direcciones. Ese gesto, lejos de ser casual, encendió las alarmas.

En ese contexto, una pareja de jóvenes intentó escapar a bordo de una moto de alta cilindrada. No llegó lejos. A los pocos metros fue interceptado y, al chequear el rodado, apareció el dato concreto: la Benelli 300cc tenía pedido de secuestro vigente desde septiembre del año pasado en Neuquén, por robo en jurisdicción de la Comisaría 41°.

Pero la escena se volvió aún más delicada. Al ser identificados, el conductor de 18 años y en la parte trasera como acompañante circulaba una joven de la misma edad. Llevaba una mochila que, al ser revisada, reveló un combo típico del narcomenudeo: envoltorios con cocaína fraccionada, frascos con marihuana y dinero en efectivo. Todo indica que eran delivery de droga.

A partir de ahí, el procedimiento escaló. Intervino Criminalística para documentar cada elemento y se dio aviso a la Justicia Federal, que ahora deberá determinar el alcance real del caso. También el personal de Toxicomanía para profundizar las pericias.