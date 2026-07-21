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Entre Neuquén y Centenario

Un motociclista cayó en plena Ruta 7 y fue asistido tras un fuerte derrape cerca de Neuquén

Se cree que el propio conductor perdió el control ya que no había otro vehículo en el lugar.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 21 de julio de 2026 a las 17:28
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El motociclista esperó la ambulancia tendido en la banquina.

Un motociclista protagonizó un incidente vial este martes sobre la Ruta Provincial N° 7, en el límite entre Neuquén y Centenario, a la altura del acceso al Parque Industrial neuquino y frente a la ex fábrica Zanon.

Según los datos, el conductor de una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos circulaba en sentido Neuquén-Centenario cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió algunos golpes, principalmente en la rodilla derecha, y permanecía recostado sobre la banquina mientras era asistido por efectivos policiales y allegados que llegaron al lugar en un vehículo particular.

Pese al impacto, no presentó heridas de gravedad ni lesiones de consideración.

El tránsito en la zona estuvo liberado y se esperó la llegada de una ambulancia del sistema público de salud de la provincia de Neuquén para realizar una revisión médica y evaluar un eventual traslado preventivo.

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