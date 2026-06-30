El Gobierno provincial realizó este martes la apertura de sobres para la construcción del nuevo edificio del Centro de Salud de Parque Industrial. Como parte del proceso licitatorio que permitirá avanzar con una obra estratégica para fortalecer la red de atención primaria de la ciudad de Neuquén, una empresa presentó su propuesta para ejecutar los trabajos.

El nuevo edificio estará ubicado sobre calle 3, entre Ingeniero Luis A. Huergo y Padre Juan San Sebastián. Tendrá una superficie cubierta de 582 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 300 días corridos.

La obra permitirá ampliar y mejorar el acceso a la atención primaria de la salud para vecinos y vecinas de Parque Industrial y sectores aledaños, mediante un edificio moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, incorporará un espacio recreativo para el uso de la comunidad.

La oferta fue de la empresa Estructuras Oeste SA, que cotizó los trabajos en 2.646.981.790,45 pesos

Durante el acto de apertura, el ministro de Salud, Martín Regueiro, reconoció el trabajo del personal del centro y aseguró que la obra permitirá dar “un salto de calidad, mejorar los espacios físicos, acondicionarlos y hacerlos más habitables”. “Salud tiene que ver con la respuesta socio sanitaria, pero también con cuidar el recurso humano”, expresó.

“Como sistema de salud, entendemos que la priorización es hacer prevención, para diagnóstico temprano y tratamiento oportuno”, indicó el ministro y destacó la importancia del trabajo “en el primer nivel de atención”.

Consideró que el centro de salud de Parque Industrial “tiene una posibilidad de crecimiento muy grande” y comentó que cuenta con algunas “particularidades” como ser “un centro de salud que es abierto, se adapta y permite dar respuesta a lo que la gente demanda todos los días”.

Informó que tiempo atrás “nos juntamos en el centro de salud para definir y todo el equipo estuvo de acuerdo en que encaremos este proyecto, porque también tiene que ver con las dinámicas que se dan en el día a día”.

Por último, Regueiro destacó que el centro de salud “va a seguir funcionando normalmente y mientras tanto vamos a avanzar con esta obra”.

Por su parte, el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), Sebastián González detalló que los fondos para la obra forman parte de “un programa de financiamiento que el gobernador Rolando Figueroa ha acordado recientemente con el Banco Interamericano de Desarrollo”.

“Dentro del programa hay un segmento muy importante que tiene que ver precisamente con las obras y proyectos que dan lugar a estos centros de atención primaria de la salud”, agregó.

El presidente de la Upefe señaló que “estamos convencidos que va a ser una infraestructura que le va a dar a toda la población que vive en esa zona de la ciudad una opción más para poder hacer uso de este servicio público que es la atención primaria de la salud”.

El director del Centro de Salud de Parque Industrial, Jon Griffiths expresó el agradecimiento y la emoción de todo el equipo del establecimiento. Comentó que se trata de un proyecto que “se viene gestando” hace muchos años y expresó: “Agradecer a la conducción actual que pudo darle forma a esto que veníamos solicitando hace diez años, con el pedido que inició Sandra Salgado, ex jefa del centro de salud y jubilada del sistema que nos acompaña hoy”.

Destacó que el de Parque Industrial “es un centro de salud que no tiene lista de espera, no se hacen filas y no se acampa para sacar turno. Tenemos a Gestión de pacientes, que es el eslabón más fuerte de la cadena de trabajo dentro del centro, y están 100% disponibles para la gente y para eso estamos nosotros”.

“Neuquén crece constantemente”, remarcó el director del centro de salud y explicó que “este lugar estaba planificado para 800 viviendas con un estimado de 3.200 personas para atender y hoy estamos teniendo una población de entre 20.000 y 24.000 personas, no sólo de Parque Industrial, sino de Ruca Antú, La Meseta, Nueva España, Alta Barda y todo el que quiera ir”.

Finalmente, la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, Claudia Argumero indicó: “Es una felicidad y un orgullo estar en esta apertura de sobres. Una vez más se demuestra que Neuquén tiene futuro”. Además, dijo que se trata de “una obra fundamental para el sector de Parque Industrial”.

Cómo será el nuevo centro de salud

El diseño del edificio responde a la necesidad de contar con un centro de salud eficiente, funcional y adaptable, integrado al entorno urbano y preparado para brindar una atención de calidad.

Para optimizar el funcionamiento, el proyecto se organiza en tres áreas diferenciadas: un sector público, que incluirá hall de ingreso, recepción, sala de espera, sanitarios, salón de usos múltiples y farmacia; un área asistencial con seis consultorios destinados a niñez sana, inmunización, enfermería, odontología, salud mental y medicina general; y un sector restringido para tareas administrativas, vestuarios, salas técnicas y espacios destinados al personal.

La propuesta también contempla la ejecución de espacios exteriores recreativos con parquización, juegos, iluminación y sectores de uso comunitario, consolidando un ámbito de encuentro para las familias del barrio.

Contará con espacios ergonómicos que facilitarán el trabajo del personal y reducirán el riesgo de lesiones laborales, instalaciones modernas para la correcta separación de residuos biopatogénicos, químicos y comunes, rutas de evacuación y sistemas contra incendios acordes a la normativa vigente, además de sistemas de climatización que contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad e higiene tanto para trabajadores como para pacientes.

La oferta fue de la empresa Estructuras Oeste SA, que cotizó los trabajos en 2.646.981.790,45 pesos. Con esta obra, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura sanitaria mediante inversiones que buscan ampliar y mejorar el acceso a la atención primaria, acompañando el crecimiento de la ciudad con infraestructura pública de calidad.