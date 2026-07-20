Despistó una camioneta en la Ruta 237 en Picún Leufú y refuerzan las recomendaciones para viajar con seguridad

Las condiciones climáticas que afectan a gran parte de la provincia de Neuquén volvieron a poner en evidencia los riesgos de circular por las rutas durante el receso invernal. En la mañana de este lunes, una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un despiste sobre la Ruta Nacional 237, mientras continúan vigentes las alertas por lluvias y nevadas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9.09 en el kilómetro 1317 de la Ruta Nacional 237, en jurisdicción de Picún Leufú. De acuerdo con la información brindada por los Bomberos Voluntarios de esa localidad, el vehículo sufrió importantes daños materiales y sus ocupantes presentaban, en principio, lesiones de carácter leve.

Las personas fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas al hospital local para su observación y seguimiento médico.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Novena, personal del Hospital de Picún Leufú y una dotación de Bomberos Voluntarios.

Desde el cuartel de Bomberos insistieron en la necesidad de extremar las medidas de seguridad durante estas semanas de vacaciones de invierno, especialmente para quienes deben recorrer largas distancias.

"Se aconseja circular con precaución dadas las condiciones climáticas y realizar los descansos correspondientes antes de emprender viajes extensos", indicaron.

El accidente se produjo en un contexto de condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de la provincia. Las autoridades recordaron que, antes de emprender un viaje, es indispensable verificar el estado actualizado de las rutas, especialmente durante jornadas con lluvias, nieve o hielo sobre la calzada.

Además de conducir a velocidad moderada, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación, evitar circular durante la noche cuando sea posible y viajar únicamente si las condiciones lo permiten.

Para conocer el estado de transitabilidad de los caminos, los conductores pueden consultar la información oficial de Vialidad Provincial, comunicarse con el Centro de Atención al Usuario o seguir los reportes de Vialidad Nacional, que actualizan de manera permanente las condiciones de circulación.