El sábado 21 se produjo un siniestro vial donde se vio involucrado un colectivo marca Mercedes Benz, perteneciente a TUMZA, de la Municipalidad de Zapala, interno 07, que circulaba por calle Cannan Sapag, sentido sur-norte. Este impactó contra una motocicleta marca Honda modelo Titán 150cc, la cual era conducida por un vecino de Zapala, quien circulada por calle Corrientes sentido este-oeste.

Como resultado la moto quedó prácticamente debajo del colectivo y desde el SIEN indicaron que el conductor de la motocicleta presentaba a simple viste fractura en brazo derecho, y fractura o esguince en brazo izquierdo, por lo que se lo trasladó al nosocomio local.

Se realiza test de alcoholemia al conductor del TUMZA, el cual arrojó resultado negativo, y además presentó toda la documentación requerida.

Luego del siniestro, con el pasar de los minutos se vio en las cámaras de seguridad que, previo al hecho, una moto blanca, con detalles negros, casco naranja y verde, realizaba maniobras indebidas tipo willy y cruzaba semáforos en rojo, poniendo en riesgo a los demás conductores. Se supone que es la misma motocicleta que luego fue embestida por el colectivo.