Un fuerte choque se registró sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1026, en el acceso a Planta TGS - Mega en Coronel Belisle, en un sector con intenso movimiento de camiones. El impacto involucró a un vehículo particular y a un transporte de carga, y dejó como saldo cuatro personas hospitalizadas.

El episodio fue advertido por un transeúnte que dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, el personal constató la colisión entre una Renault Captur y un camión Iveco con semirremolque, que transportaba fruta. Los cuatro ocupantes del vehículo menor fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital local para una mejor evaluación. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

¿Cómo ocurrió el impacto?

Según relató el chofer del transporte de carga, Pablo Quinielaf, de 38 años y oriundo de Coronel Belisle, el hecho se desencadenó por una maniobra imprevista en la ruta. De acuerdo a su versión, otro camión que circulaba en el mismo sentido frenó de manera repentina. En ese intento por evitar el choque, realizó una maniobra evasiva que terminó en un impacto semi frontal con el vehículo particular.

El camión se dirigía hacia la provincia de Santa Fe al momento del hecho y llevaba una carga de fruta. El lugar donde ocurrió el siniestro es un punto clave de conexión en el Alto Valle, con ingreso a áreas industriales y paso constante de transporte pesado.