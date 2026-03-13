Una pelea crítica por sobrevivir

La adolescente que viajaba en la Toyota Hilux involucrada en el choque que terminó con la vida de dos policías continúa en estado crítico. Sharon Barros permanece internada en terapia intensiva en el hospital Castro Rendón de Neuquén capital y su cuadro médico sigue siendo extremadamente delicado.

Según informaron allegados a la familia, la joven permanece en coma medicamentoso. El impacto le provocó lesiones severas y el daño más grave está en el cerebro, que resultó muy afectado.

A esa situación se suma el compromiso de uno de sus pulmones y otras heridas producto del violento choque que ocurrió durante la mañana del sábado.

Un impacto frontal que dejó dos muertos

El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22, en el acceso oeste a Plaza Huincul.

La Toyota Hilux en la que viajaba la adolescente chocó de frente contra otra camioneta. El golpe fue extremadamente violento y el punto de mayor destrucción quedó del lado del acompañante del vehículo donde iba Sharon.

En el otro rodado viajaban tres personas. Dos de ellas murieron en el acto como consecuencia de la magnitud del impacto.

Internada en terapia intensiva en Neuquén

Tras el choque, la adolescente fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, el principal centro de salud de la provincia, donde permanece internada bajo cuidados intensivos.

Familiares y allegados difundieron el estado de salud de la joven y pidieron acompañamiento mientras continúa la lucha por estabilizar su cuadro clínico.

Por ahora, el cuadro sigue siendo crítico y los médicos mantienen a la adolescente bajo estricta observación. Mientras tanto, el caso todavía sacude a la región por la gravedad del choque y las consecuencias que dejó en cuestión de segundos.