Un segundo que terminó en choque

El tránsito avanzaba con normalidad por la avenida Mosconi, en dirección de Plottier a Neuquén, hasta que todo cambió en cuestión de segundos. Un Peugeot 208 frenó casi por completo cuando el semáforo pasó a rojo. Detrás, una motocicleta de alta cilindrada no logró detenerse a tiempo.

El impacto fue directo. La moto se incrustó en la parte trasera del auto y destrozó el baúl. El paragolpes quedó desprendido.

Hubo importantes demoras y en el lugar trabajó Tránsito Municipal y personal del SIEN. Fotos: Prima Multimedios

El golpe y la caída

Tras el choque, el conductor de la moto salió despedido. Terminó sobre el asfalto con golpes en la rodilla y las muñecas.

El personal del SIEN lo asistió en el lugar. Estaba consciente y fuera de peligro, aunque con visibles lesiones producto del impacto.

Un auto frenado, una reacción que no llegó

Según se reconstruyó en el lugar, ambos vehículos circulaban en la misma dirección. El tránsito empezó a detenerse de manera progresiva por el cambio de luz del semáforo.

El motociclista no alcanzó a frenar y voló por encima del auto. Fotos: Prima Multimedios

El auto ya estaba prácticamente detenido. La moto venía con velocidad y no alcanzó a frenar.

Caos vehicular y desvíos

El choque generó demoras importantes en uno de los accesos más transitados de la ciudad. Personal de Tránsito Municipal desvió la circulación por calle J.J. Lastra, a la altura de Pinamar.

Los vehículos retomaban el recorrido recién después de Solalique, frente a la terminal de ómnibus, en medio de largas filas y demoras.

La moto se estrelló contra un auto que frenó en el semáforo. Fotos: Prima Multimedios

La escena después del impacto

La conductora del auto permaneció dentro del vehículo, visiblemente afectada por lo ocurrido. El sector quedó reducido mientras trabajaban los equipos de emergencia y se ordenaba el tránsito.

El episodio volvió a exponer lo que puede pasar en segundos cuando no hay margen para reaccionar en una avenida donde el flujo no se detiene.