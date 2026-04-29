Este miércoles al mediodía, cerca de las 12, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Saturnino y Avenida Mosconi. Por fortuna, no hubo heridos de gravedad y solo quedó en un gran susto para los involucrados.

Según los primeros reportes, un auto Chevrolet Onix circulaba por Avenida Mosconi en dirección oeste-este con el semáforo en verde cuando se produjo el impacto con una camioneta Toyota Hilux que venía por Perticone, en la colectora, y se incorporó a la ruta en contramano.

El tránsito no se vio interrumpido y no hubo heridos de gravedad.

La mecánica del accidente indicó que, al ponerse el semáforo en verde, la conductora de la camioneta entendió que podía subir a la ruta y terminó cruzándose de frente con el Onix, que transitaba a gran velocidad.

La mujer que conducía el Chevrolet sufrió heridas leves y permaneció consciente durante todo el incidente.

Afortunadamente, la conductora del auto solo sufrió heridas leves.

Por su parte, la persona al volante de la Hilux se retiró del lugar, tras realizar el intercambio de datos entre los involucrados.

El tránsito se vio interrumpido por Mosconi, mientras que por Perticoni el tránsito continuó con normalidad.