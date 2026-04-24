Claudio Domínguez cruzó al director de Vialidad Nacional por la obra de Avenida Mosconi: “Critican y no hacen nada”

En medio de los trabajos que se llevan adelante sobre la Avenida Mosconi, el diputado provincial Claudio Domínguez salió con los tapones de punta contra el titular de Vialidad Nacional en Neuquén, Javier Cerda, tras una convocatoria del funcionario para debatir el impacto de la obra en los comercios de la zona. El funcionario nacional anunció la realización de una charla para cuestionar la obra de la ex Ruta 22.

A través de sus redes sociales, el legislador no solo defendió el proyecto que ejecuta el municipio, sino que también puso en duda la capacidad de gestión del organismo nacional. “¿Obra planificada? ¿Obra que va a traer inconvenientes? Algo de planificación y de obra no sabe, porque hasta ahora ha hecho cero obras en la gestión de Vialidad Nacional. Un caradura”, disparó.

Domínguez explicó que la intervención sobre la ex Ruta 22 “ha sido una obra planificada hace tiempo” y remarcó que fue consensuada con los vecinos frentistas. En ese sentido, reconoció que generará complicaciones temporales, pero insistió en su relevancia: “Va a traer inconvenientes por la magnitud, pero es una obra histórica para la ciudad de Neuquén”.

Además, destacó el ritmo de ejecución y los plazos previstos. “Se va a hacer en tiempo récord de un año, desde el Puente Carretero hasta la calle Gatica. Se va a trabajar día y noche, algo que tal vez no sucede a nivel nacional”, sostuvo.

“Le pregunto a este director si alguna vez va a entender lo que es gestionar un metro de ruta, porque hasta ahora viene haciendo cero”, cuestionó el diputado provincial..

El legislador fue más allá y apuntó directamente contra la falta de obras viales bajo la órbita nacional. “Le pregunto a este director si alguna vez va a entender lo que es gestionar un metro de ruta, porque hasta ahora viene haciendo cero”, cuestionó.

En su descargo, enumeró una serie de problemáticas que, según afirmó, no están siendo atendidas: el estado del tramo entre Roca y Cipolletti, “los cráteres de la Ruta 151”, el deterioro del puente de Río Colorado y la falta de avances en el tren que conecta el Alto Valle con Senillosa.

“¿Por qué no se dedica a trabajar? Porque si no vamos a creer que está en Vialidad Nacional para cobrar un sueldo. Hasta ahora no hizo absolutamente nada: cero obra, cero mantenimiento. No puede marcar una ruta, no puede pintarla, no puede poner luces”, lanzó.

También mencionó la situación de la Ruta 40 en el norte neuquino y la rotonda de Casimiro Gómez y Autovía Norte, obra que —recordó— debió ser finalizada por la Provincia y el municipio ante la falta de respuesta nacional.

“¿Por qué no se dedica a trabajar? Porque si no vamos a creer que está en Vialidad Nacional para cobrar un sueldo. Hasta ahora no hizo absolutamente nada: cero obra, cero mantenimiento. No puede marcar una ruta, no puede pintarla, no puede poner luces”, lanzó.

En uno de los pasajes más filosos de su mensaje, Domínguez acusó a Cerda de “no hacer y criticar a los que hacen” y cerró con una frase cargada de ironía: “Las grandes obras las piensan los sabios locos, las ejecutan los ejecutores natos, las disfrutan los cuerdos y las critican los inútiles crónicos”.

Finalmente, reafirmó su respaldo a la obra de Avenida Mosconi y concluyó: “Fue planificada durante años, la ejecutan trabajadores neuquinos, la van a disfrutar los vecinos y la van a seguir criticando los inútiles crónicos. No pierda tiempo y póngase a trabajar”.