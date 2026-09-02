El caso por la muerte de Gastón Marcelo Latiff, ocurrida dentro de una despensa de Bariloche, terminó con un giro inesperado. Ismael Nicolás Choque Vargas fue absuelto y recuperó su libertad después de que los jueces consideraran que actuó para defenderse durante el violento enfrentamiento.

La decisión fue tomada por unanimidad. Para el tribunal, Choque Vargas no salió a buscar la pelea: terminó envuelto en una situación violenta y reaccionó cuando el ataque también iba contra él.

Todo ocurrió el 10 de febrero de 2025 en la despensa Quimey Ruca. Según lo reconstruido durante el juicio, Latiff y su pareja llegaron al lugar después de perseguir a cuatro hombres con los que tenían un conflicto. La escena dentro del comercio fue caótica: patadas contra la puerta, roturas, gritos y un fuerte forcejeo.

En medio de ese episodio, Latiff se enfrentó con el propietario del comercio. Choque Vargas estaba allí junto a su pareja e intervino para intentar separarlos.

Según los jueces, después de esa primera intervención, Latiff y su acompañante fueron contra Choque Vargas. El tribunal consideró que se trató de un ataque físico concreto y que el acusado quedó directamente involucrado en la pelea.

Uno de los puntos más fuertes del caso estuvo en determinar qué pasó en los segundos previos a la herida mortal.

La acusación sostenía que Latiff ya estaba escapando hacia la puerta cuando recibió la lesión en el cuello. Sin embargo, los jueces rechazaron esa versión.“Ningún elemento acredita que Latiff estuviera en retirada”, señalaron.

Los testimonios, las pericias y la autopsia fueron claves para reconstruir la secuencia. Para el tribunal, Latiff fue herido dentro del comercio y cayó allí. Después, su cuerpo fue llevado hacia la salida.

También se tuvieron en cuenta las lesiones que presentaba en las manos y los dedos, que fueron vinculadas con su participación activa durante el enfrentamiento.

El cuchillo y los segundos decisivos

La cantidad de heridas también fue discutida durante el juicio. Para los jueces, tener varias lesiones no significa que quien se defendió haya actuado de más. Lo importante era saber qué estaba ocurriendo en el momento de cada una.

La herida en el cuello fue la última de la secuencia. Ningún testigo aseguró que Choque Vargas hubiera continuado atacando a Latiff después de que este se tomó el cuello y cayó.

Además, los jueces consideraron que el acusado estaba frente a una situación de extrema tensión: había una pelea, una diferencia física entre los involucrados, no tenía una salida segura y Latiff habría intentado quedarse con el cuchillo.

Para el tribunal, ese forcejeo por el arma hizo todavía más peligrosa la situación.

Los jueces entendieron que, en esos segundos, no podía exigírsele a Choque Vargas que calculara con precisión quirúrgica qué hacer para detener el ataque.

Después del ataque ocurrió otro dato que los jueces también tuvieron en cuenta: Choque Vargas dejó el cuchillo, presionó la herida de Latiff con un paño e intentó ayudarlo con maniobras de reanimación.

Con todos esos elementos sobre la mesa, los jueces concluyeron que se estaba defendiendo cuando ocurrió la agresión mortal.

Por eso, lo absolvieron por unanimidad y ordenaron su inmediata libertad. Al finalizar la lectura, el tribunal se dirigió a la familia de Latiff y aclaró que la decisión no significaba juzgarlo como persona ni desconocer el dolor provocado por su muerte. La decisión todavía puede ser cuestionada y no quedó firme.