La noche terminó a los tiros en San Carlos de Bariloche. Un joven de 25 años llegó herido y asustado a un hotel y contó que había sido abordado en calle María Elflein al 200, donde intentaron hacerlo subir a un Ford Fiesta Kinetic. En medio del episodio recibió un disparo que le provocó heridas en la zona del glúteo y la pierna izquierda.

La víctima aportó a la Policía de Río Negro detalles sobre los ocupantes del vehículo y señaló que en el grupo había una mujer y dos hombres. También indicó que el arma utilizada para amenazarlo sería una pistola calibre 22.

Casi al mismo tiempo, un joven de 27 años ingresó al hospital Regional con un balazo en la rodilla izquierda. Los médicos determinaron que la lesión era leve y, después de recibir atención, fue dado de alta. Para los investigadores, el dato clave fue que sería uno de los ocupantes del Ford Fiesta señalado por el primer herido.

La investigación avanzó rápidamente. Por orden de la Fiscalía, personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones inspeccionó el lugar del ataque y realizó fotografías y mediciones. Poco después, los efectivos encontraron el Ford Fiesta Kinetic estacionado cerca del hospital y sin ocupantes.

La Policía permaneció vigilando el vehículo hasta que llegó una mujer acompañada por un hombre. Ambos coincidían con las características aportadas por el joven herido. El automóvil fue secuestrado y, durante la inspección, los investigadores encontraron una vaina servida calibre 22, que ahora será sometida a pericias.

La mujer, el hombre que la acompañaba y el joven de 27 años quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía. También se dispusieron medidas sobre los teléfonos celulares de las personas involucradas para intentar reconstruir qué ocurrió antes, durante y después del violento episodio.

Ahora los investigadores buscan responder las preguntas centrales: quién disparó, por qué intentaron subir al joven al vehículo y qué papel tuvo cada uno de los detenidos. La causa avanza con el análisis de las pruebas reunidas y el aporte de los sistemas de videovigilancia y herramientas de Río Negro Seguridad Inteligente.