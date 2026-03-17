La investigación por la muerte de Lourdes Antonini dio un giro clave y la Justicia puso el foco en el exfutbolista y empresario inmobiliario Damián Manusovich. La fiscalía pidió que sea indagado por homicidio culposo en la causa que investiga la tragedia ocurrida en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando un cartel publicitario de una obra en construcción cayó sobre la joven y la mató en el acto.

Antonini tenía 20 años y era empleada del Ejército argentino. El 4 de diciembre pasado caminaba por la calle Chivilcoy al 3600 cuando una pesada estructura de madera utilizada para promocionar un desarrollo inmobiliario se desplomó repentinamente y la golpeó en la cabeza. El impacto fue fatal.

La autopsia confirmó que la joven murió a causa de una hemorragia meningoencefálica provocada por el fuerte golpe de la estructura que cayó desde el frente de la obra.

Desde el comienzo de la investigación la Justicia puso bajo la lupa la legalidad del cartel. Para la fiscalía, no sólo estaba instalado de forma irregular sino que además cumplía una doble función: era un cartel publicitario del emprendimiento y al mismo tiempo formaba parte del cerramiento perimetral de la obra.

Según la acusación, esa estructura se encontraba fuera de toda normativa, ya que no contaba con permisos ni controles adecuados, ni durante su construcción ni en su mantenimiento.

La causa está a cargo del fiscal Andrés Madrea, quien presentó un extenso pedido judicial para que se indague a seis personas vinculadas al desarrollo inmobiliario y a la empresa responsable del proyecto.

Entre ellos aparece Damián Manusovich, exfutbolista con pasado en San Lorenzo y Vélez, que en los últimos años se volcó al negocio inmobiliario.

Para el fiscal, el rol de Manusovich dentro del proyecto era central. En la investigación aparece como fundador de la desarrolladora MMCV y como uno de los principales beneficiarios del emprendimiento inmobiliario que se construía en el terreno donde ocurrió la tragedia.

Además, la fiscalía sostiene que participaba activamente en los fideicomisos vinculados al desarrollo y en las estructuras societarias encargadas de administrarlo, lo que lo ubicaría en la cima de la toma de decisiones del proyecto.

El emprendimiento que se promocionaba en el lugar se llamaba Seirén y era presentado en el mercado como un edificio residencial premium de 23 unidades con departamentos de uno, dos y tres ambientes.

Con el avance de la investigación el proyecto dejó de aparecer entre los desarrollos promocionados por la empresa en su sitio oficial.

La causa tomó impulso luego de dos pericias técnicas clave, entre ellas un informe realizado por bomberos de la Policía de la Ciudad que analizó la estructura que sostenía el cartel.

Los especialistas detectaron fallas estructurales graves. Entre los problemas señalados se mencionó la ausencia de refuerzos que aportaran rigidez a la estructura, además de la utilización de clavos en lugar de sistemas de fijación más resistentes como pernos o tornillos adecuados.

También se determinó que la estructura estaba montada sobre pilotes simples y ubicada cerca de una excavación vinculada al movimiento de tierra de la obra, lo que debilitaba aún más su estabilidad frente a factores como el viento, golpes o vibraciones.

Según el informe técnico, el sistema de sostén del cartel era claramente deficiente y vulnerable, una condición que pudo haber sido determinante en el colapso.

Ahora el juez de la causa deberá analizar el pedido del fiscal y definir si cita a indagatoria a Manusovich y al resto de los sospechosos.

Mientras tanto, la investigación busca establecer quiénes fueron los responsables de una estructura que, según los peritajes, presentaba fallas evidentes y nunca debió haber estado instalada en esas condiciones, una negligencia que terminó con la vida de una joven que simplemente caminaba por la vereda.