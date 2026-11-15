Este martes 17 de noviembre comenzará una instancia judicial clave en la búsqueda de justicia por la muerte del soldado Pablo Córdoba, ocurrida en instalaciones del Ejército en Zapala. Será el primer juicio en el marco de la causa y tendrá como acusado al exsoldado Brian Abel Jara, señalado por su presunta participación en maniobras de encubrimiento y falso testimonio.

Para Natalia Uribe, madre del joven, la expectativa va más allá de una eventual condena. Espera que el proceso permita conocer qué ocurrió con una de las pruebas que considera importantes para reconstruir los últimos momentos de su hijo: un video que Jara habría filmado cuando Pablo estaba agonizando y que posteriormente desapareció.

Por ese motivo, convocó a la comunidad a acompañarla durante la jornada, prevista para las 9.30. «No me gustaría atravesar este momento sola», expresó en una entrevista con el programa Informe semanal, que se emite por La Primera, AM550 y que conduce Francisco "Pancho" Casado.

Estoy ansiosa y esperanzada de que él nos pueda decir algo que pueda encaminar la causa principal, que es la búsqueda del asesino de mi hijo, o los asesinos de mi hijo", sostuvo.

El video de Pablo Córdoba y las preguntas que todavía esperan respuestas

Uno de los puntos centrales del proceso será lo sucedido con el registro audiovisual que Jara habría realizado cuando encontró a Córdoba en agonía. Según relató Uribe, el exsoldado compartió ese material con familiares y compañeros de trabajo, pero posteriormente lo eliminó.

La existencia del video se conoció durante una de las declaraciones testimoniales de Jara, quien, de acuerdo con la madre de Pablo, había concurrido alrededor de cinco veces a declarar y fue modificando su versión de los acontecimientos. "Cada declaración fue cambiando su versión, fue agregando o quitando cosas, negando otras", contó.

Uribe explicó que durante aquella última declaración se enteraron de que el video había existido porque el propio testigo describió lo que aparecía en las imágenes. En ese momento, el material todavía estaba en su teléfono celular.

La madre del soldado fallecido recordó que su abogado de entonces, Maximiliano Orpianessi, había solicitado que se retuviera el aparato para preservar la evidencia. Sin embargo, aseguró que el juez federal Hugo Horacio Greca no hizo lugar al pedido y manifestó que solicitaría el dispositivo posteriormente.

Después, según el relato de Uriba, Jara sufrió el robo del celular y el aparato fue reseteado. Cuando se recuperó, ya no estaba el material que la familia buscaba preservar.

No sé si él decidió borrar ese video o si alguien se lo hizo borrar. Eso es lo que no se sabe", señaló.

Para Uribe, la responsabilidad de Jara debe analizarse independientemente de quién haya podido darle instrucciones. «Si él decidió borrar ese video, tiene que hacerse cargo de eso. Si él mintió todas las veces que fue a declarar, tiene que hacerse cargo de eso», afirmó.

Qué espera Natalia Uribe del primer juicio

La madre de Pablo Córdoba reconoció que la acusación que enfrenta el exsoldado no abarca todos los interrogantes que todavía rodean la muerte de su hijo. Sin embargo, considera que debe existir una respuesta judicial por las conductas que se le atribuyen. "Sé que el delito por el que lo están juzgando es el menor de los delitos que él cometió", manifestó.

En ese sentido, fue contundente sobre su expectativa: "Así sea el menor delito de los cuales él cometió, tiene que tener una condena y esa va a ser mi lucha el martes".

También aclaró que no considera que Jara haya sido quien disparó contra Pablo. Su reclamo apunta a su presunta participación en el encubrimiento y a la desaparición de un registro que, según entiende, podría haber permitido comprobar algunas circunstancias de lo ocurrido.

Yo no creo que Jara haya sido el autor, el que disparó. No lo creo", expresó.

La diferencia es importante para comprender el alcance de este juicio: el proceso contra el exsoldado no determinará quién mató a Córdoba, sino que abordará las conductas por las que fue acusado y que, para la familia, pudieron haber obstaculizado el esclarecimiento del caso.

El reclamo por la investigación y las responsabilidades judiciales

Durante la entrevista, Uribe también cuestionó el desempeño del juez Hugo Greca, quien intervino inicialmente en la causa como juez federal subrogante de Zapala. La madre sostuvo que debieron haberse tomado medidas inmediatas para preservar el lugar y las pruebas. Según su interpretación, la falta de intervención oportuna tuvo consecuencias sobre el desarrollo de la investigación.

Si él (por Greca) hubiese cumplido con sus funciones, debería haber estado acá al segundo, tercer día como máximo y haber investigado como corresponde", afirmó.

También apuntó contra la posibilidad de que las instituciones hayan actuado para evitar que se conociera la verdad. En ese contexto, volvió a mencionar el antecedente del crimen de Omar Carrasco, ocurrido en el mismo ámbito militar de Zapala.

La comparación no es menor para Natalia. Considera que los antecedentes del Ejército y la muerte de otro soldado en esas instalaciones hacen todavía más necesario que se conozca qué pasó con Pablo y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

No obstante, insistió en que Jara no es el único involucrado en los hechos que considera parte de un posible encubrimiento: «No es el único, pero es el primero que va a ser juzgado», señaló.

La entrevista completa a Natalia Uribe, madre del soldado fallecido Pablo Córdoba