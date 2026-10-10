Muerte en un taller: identificaron a la víctima e investigan el hallazgo de cocaína en un auto

El hombre que murió en un taller mecánico de la ciudad de Neuquén fue identificado como Leonardo Zaschka, de 33 años. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada del viernes junto a un vehículo, en un local ubicado sobre la calle José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón.

La investigación, que comenzó bajo la carátula de muerte dudosa, tiene dos líneas de trabajo: esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar el origen y el destino de la droga encontrada durante un allanamiento realizado en el mismo taller.

Hasta el momento, no se formularon cargos por la muerte y los investigadores mantienen cautela sobre las circunstancias que rodearon el episodio.

Qué determinó la autopsia de Leonardo Zaschka

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial estableció que Zaschka presentaba lesiones externas, aunque no tenían entidad suficiente para provocar la muerte de manera directa.

Como causa preliminar del fallecimiento se determinó una congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado. Sin embargo, el resultado no cierra la investigación: todavía deben completarse estudios para establecer si el consumo de alguna sustancia pudo haber incidido en lo ocurrido.

La causa está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi. Mientras avanzan las medidas para reconstruir las horas previas a la muerte, los investigadores descartaron las sospechas iniciales sobre un intento de robo y no establecieron, por el momento, una hipótesis definitiva sobre lo sucedido.

Hallaron más de 300 gramos de cocaína en un auto del taller

En el marco de las diligencias judiciales, un allanamiento realizado en el taller mecánico derivó en el hallazgo de más de 300 gramos de cocaína dentro de un automóvil.

El procedimiento abrió una investigación paralela, con intervención de la fiscalía de Narcocriminalidad. A partir del hallazgo, se ordenó la detención de uno de los hombres vinculados al taller y se dispusieron nuevas medidas para avanzar en la causa.

Para este sábado está prevista una audiencia en la que se le formularían cargos por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esa imputación corresponde a la investigación por drogas y no implica, por sí misma, una vinculación con el fallecimiento de Zaschka.

Dos investigaciones judiciales en paralelo

La causa por la muerte y la investigación por el hallazgo de cocaína avanzan por dos carriles diferenciados.

Por un lado, la fiscalía busca establecer qué ocurrió en el taller antes del fallecimiento y si algún factor adicional pudo haber contribuido al cuadro determinado de manera preliminar por la autopsia. Por otro, la fiscalía de Narcocriminalidad investiga la presunta tenencia de drogas con fines de comercialización.

Por ahora, no se informaron cargos por la muerte del hombre de 33 años. El resultado de los estudios complementarios y las medidas que se dispongan en ambas investigaciones serán claves para precisar las circunstancias del caso.