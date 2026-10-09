Investigan una muerte en un taller de Neuquén: hubo un forcejeo y esperan la autopsia

Un hombre de 33 años murió durante la madrugada de este viernes 9 de octubre en un taller de electricidad ubicado sobre calle Fava al 600, en la ciudad de Neuquén. La Justicia investiga las circunstancias del hecho, que se habría iniciado cuando el hombre intentó ingresar a una propiedad.

Según la información policial a la que accedió Mejor Informado, el episodio ocurrió alrededor de las 3:50, cuando efectivos acudieron al lugar tras recibir un aviso por la presencia de una persona que presuntamente había intentado entrar al establecimiento.

De acuerdo con las primeras actuaciones, dos personas que trabajaban en el lugar escucharon ruidos en el exterior y, al salir, encontraron al hombre en un aparente estado de exaltación. Según sus relatos, el hombre ingresó al galpón, arrojó un teléfono celular al suelo y se produjo un forcejeo. Durante ese episodio, los trabajadores lo habrían sujetado con una soga y un precinto.

Cuando llegó la Policía, el hombre estaba tendido en el suelo. Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación y, posteriormente, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) constató su fallecimiento.

Las personas que se encontraban en el taller fueron demorados y por el momento no se ordenó su detención.

La Fiscalía pidió un allanamiento y espera la autopsia

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Guadalupe Inaudi solicitó un allanamiento antes de las 8 de la mañana con el objetivo de realizar pericias y recolectar elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Entre las medidas dispuestas se encuentran el relevamiento de la escena, la búsqueda de registros de cámaras de seguridad y la realización de una autopsia para establecer la causa de la muerte.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué provocó el fallecimiento. Según la información preliminar, el hombre presentaba numerosos golpes, aunque todavía no se estableció si esas lesiones tuvieron relación directa con su muerte.

El hombre era conocido en el barrio y tenía 33 años. Por el momento, la investigación busca establecer cómo se desarrolló el episodio dentro del taller y qué ocurrió antes de que llegara el personal policial.

Los resultados de la autopsia y las pericias serán claves para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existieron responsabilidades penales.