La autopsia realizada al hombre de 33 años que murió durante la madrugada del viernes en un taller de electricidad de Neuquén determinó que las lesiones externas que presentaba no tenían entidad suficiente para provocar directamente su fallecimiento.

El examen médico-legal, realizado por profesionales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, estableció como causa preliminar de muerte una congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado. El diagnóstico deberá confirmarse mediante estudios complementarios.

El fallecimiento ocurrió alrededor de las 3:50 del viernes 9 de octubre, en un establecimiento ubicado sobre calle Fava al 600, en la ciudad de Neuquén. La investigación judicial busca determinar qué sucedió durante el forcejeo que, según los primeros testimonios, se produjo entre el hombre y dos trabajadores del lugar.

Qué pasó antes de la muerte en el taller de Neuquén

Según la información policial publicada por Mejor Informado, los efectivos acudieron al establecimiento después de recibir un aviso por la presencia de una persona que presuntamente había intentado ingresar al lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios, dos trabajadores escucharon ruidos en el exterior y, al salir, encontraron al hombre en un aparente estado de exaltación. Según sus relatos, ingresó al galpón, arrojó un teléfono celular al suelo y se produjo un forcejeo.

Durante ese episodio, los trabajadores habrían sujetado al hombre con una soga y un precinto. Cuando llegó la Policía, estaba tendido en el suelo. Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación y, posteriormente, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) constató su fallecimiento.

Las personas que se encontraban en el taller fueron demoradas, aunque inicialmente no se había ordenado su detención.

Qué determinó la autopsia y qué falta esclarecer

El resultado de la autopsia aporta un dato central para la investigación: las lesiones externas identificadas no eran suficientes para provocar directamente la muerte.

Sin embargo, ese hallazgo no permite establecer por sí solo qué desencadenó el fallecimiento ni descartar que las circunstancias del forcejeo hayan tenido alguna relación con el desenlace.

La causa preliminar informada fue una congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado. Los estudios complementarios serán necesarios para confirmar o precisar esa conclusión.

Por el momento, no hay información suficiente para determinar el origen del cuadro médico ni para establecer qué relación pudo haber entre este, las lesiones y los hechos ocurridos dentro del taller.

La Fiscalía investiga el forcejeo y las circunstancias del fallecimiento

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. La fiscal Guadalupe Inaudi había solicitado un allanamiento durante la mañana del viernes para realizar pericias y recolectar elementos que permitieran reconstruir lo sucedido.

Entre las medidas previstas se encontraban el relevamiento de la escena, la búsqueda de registros de cámaras de seguridad y la autopsia, cuyos primeros resultados ya aportaron información sobre las lesiones y la causa preliminar de muerte.

Ahora, la investigación deberá integrar esos hallazgos con el resto de las pruebas para establecer la secuencia de los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.