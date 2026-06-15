Un hombre murió este domingo por la tarde tras un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 69, en el tramo que conecta Villa Manzano con San Isidro, dentro de la jurisdicción de Campo Grande. De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró a una camioneta utilizada para transporte de pasajeros y una motocicleta, que colisionaron por causas que todavía son materia de investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar, mientras que hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima.

Personal de la Policía de Tránsito de Río Negro, equipos de Salud y otros organismos de emergencia trabajaban en la zona realizando las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque. Debido al operativo desplegado sobre la ruta, el tránsito permanecía totalmente interrumpido en el sector mientras se desarrollaban las tareas de investigación y remoción de los vehículos involucrados.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones del personal apostado sobre la calzada hasta que finalicen los trabajos y se restablezca la circulación.