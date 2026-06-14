Un camión de gran porte quedó suspendido este domingo en el ingreso al barrio La Dolfina, en Plottier, luego de que parte del semirremolque desbarrancara durante una maniobra de acceso. El incidente no dejó personas heridas ni provocó daños en la infraestructura vial, aunque obligó a desplegar un operativo especial que se extendió durante gran parte de la jornada.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en un sector ubicado sobre la Circunvalación de la Ruta 22. Según informaron desde Defensa Civil, el vehículo pertenece a una empresa de Bahía Blanca que se encuentra instalándose en la zona y trasladaba equipamiento hacia un predio cercano.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, el conductor intentó ingresar al predio, pero al realizar el giro cerró demasiado la maniobra, lo que provocó que la parte trasera del semirremolque descendiera por un desnivel y quedara colgada junto al camino de acceso.

Desde el municipio señalaron que el chofer no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesaria ninguna asistencia médica. Las autoridades también precisaron que no se registraron daños sobre la ruta, postes, cartelería ni otros elementos de la vía pública. La única afectación se produjo en la parte trasera del propio semirremolque, debido a la posición en la que quedó suspendido.

Entre los factores que pudieron influir en el incidente, desde Defensa Civil mencionaron el desconocimiento del terreno y las características del acceso, que presenta limitaciones para la circulación y maniobra de vehículos de gran porte, especialmente aquellos que transportan cargas pesadas.

Para retirar el camión fue necesario contratar una grúa telescópica, debido a la complejidad de la posición en la que había quedado el vehículo. La empresa propietaria se hizo cargo de los costos del operativo y coordinó las tareas para extraer el semirremolque de manera segura. Mientras se desarrollaban las maniobras, personal de Defensa Civil y Tránsito Municipal trabajó en el lugar para ordenar la circulación y prevenir riesgos para otros conductores.

El operativo concluyó cerca de las 18, cuando el camión fue removido por completo y la zona quedó liberada. Desde el municipio destacaron que la situación pudo resolverse sin consecuencias graves, sin heridos y sin daños sobre la infraestructura pública.