El hallazgo de un hombre muerto en la vía pública movilizó a la Policía de Neuquén durante la mañana del miércoles en el barrio San Lorenzo Sur. El cuerpo fue encontrado en inmediaciones de las calles Las Gaviotas y Zeballos, cerca del Salón de Actividades Físicas (SAF) y a cuatro cuadras del estadio Ruca Che.

En un primer momento, las autoridades buscaban establecer la identidad de la víctima y determinar si había sido víctima de un hecho violento. Aunque no presentaba signos visibles de violencia, el Ministerio Pública Fiscal (MPF) dispuso una autopsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El examen forense se realizó este jueves por pedido de la fiscal Lucrecia Sola. El resultado confirmó que se trató de una muerte natural, por lo que el caso dejaría de tramitarse en la Fiscalía de Homicidios.

La fiscal Lucrecia Sola intervino en el caso del hombre hallado muerto en plena calla cerca del estadio Ruca Che - Foto: Ministerio Público Fiscal de Neuquén

Quién era el hombre encontrado muerto cerca del Ruca Che

La víctima fue identificada como Carlos Héctor Deyurka, según informó el MPF. La autopsia determinó que falleció por congestión cardiopulmonar y que, como se constató en un primer momento, no presentaba signos de violencia.

El resultado permitió despejar las principales dudas que surgieron tras el hallazgo: no se encontraron indicios forenses de una muerte violenta y la causa del deceso quedó establecida como natural.

Dónde encontraron el cuerpo en Neuquén capital

El operativo policial se desplegó en el barrio San Lorenzo Sur, en las inmediaciones de Las Gaviotas y Zeballos. Se trata de un sector transitado, próximo al SAF y ubicado a cuatro cuadras del estadio Ruca Che.

Durante las primeras diligencias, el personal policial trabajó en el lugar para reunir elementos que permitieran esclarecer lo ocurrido. Luego, por disposición de Sola, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para la realización de los estudios forenses.

Qué reveló la autopsia y cómo sigue la investigación

El informe forense estableció que la causa de muerte fue una congestión cardiopulmonar. Además, los profesionales no detectaron signos de violencia, un dato central para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Con estos resultados, la investigación pudo descartar, según los datos informados por el MPF, la hipótesis de una muerte violenta. Por ese motivo, el expediente no continuaría bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios.

La autopsia permitió cerrar las principales incógnitas sobre el caso: la identidad de Deyurka, la causa de su muerte y la ausencia de indicios de violencia. La continuidad de las actuaciones dependerá de las diligencias que eventualmente disponga el Ministerio Público Fiscal.