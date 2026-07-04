Lo buscaba la Justicia: detuvieron en el barrio San Lorenzo a un hombre con cinco pedidos de captura vigentes

Un hombre, sobre el que pesaban cinco pedidos de captura vigentes, fue demorado este viernes por efectivos de la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén, durante un procedimiento preventivo realizado en el marco de los patrullajes habituales de la fuerza.

Cómo fue la detención del hombre con cinco pedidos de captura

El operativo se inició cerca de las 15:50, cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre la presencia de una persona que observaba distintos domicilios del sector en actitud sospechosa. A partir de esa información, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones para localizarlo.

La intervención contó con el apoyo del Centro de Monitoreo, que permitió establecer la ubicación del hombre y realizar un seguimiento de sus desplazamientos en tiempo real. Con esos datos, los efectivos lograron interceptarlo e identificarlo correctamente.

Tras verificar sus antecedentes mediante el Centro de Análisis Criminal, se constató que el demorado registraba cinco pedidos de captura vigentes vinculados a distintas causas judiciales por delitos contra la propiedad, todos emitidos por autoridades judiciales competentes.

Frente a esta situación, y por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue trasladado a la unidad policial para la realización de las actuaciones correspondientes.