Una mujer de 70 años murió tras ser atropellada por un colectivo cerca de la estación de Constitución

Una mujer de 70 años murió luego de ser atropellada por un colectivo en el barrio porteño de Constitución. El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar cómo ocurrió el siniestro.

El accidente se produjo durante la jornada de este miércoles en una zona de intenso movimiento vehicular y peatonal. Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a la víctima.

Personal médico acudió al lugar, pero no pudo evitar el desenlace fatal. La mujer murió como consecuencia de las heridas sufridas en el atropello.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales, que realizaron las primeras actuaciones y preservaron la zona para permitir el desarrollo de las pericias.

La investigación quedó orientada a reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que llevaron al impacto. Para ello, serán importantes los testimonios de quienes se encontraban en el lugar y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

La causa judicial deberá determinar además las eventuales responsabilidades del conductor del transporte público, mientras continúan las medidas destinadas a esclarecer el episodio.