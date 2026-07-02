Gabriela Noemí Such, una mujer que había sido difundida en un pedido de ubicación y paradero en Neuquén, fue detenida este martes en Bahía Blanca acusada de, junto a su pareja, concretar una estafa bajo la modalidad "cuento del tío" por 183.000 dólares contra un jubilado de 76 años.

La investigación también terminó con la detención de José Luis Ramírez, de 52 años y oriundo de Neuquén, quien, según la pesquisa, posee antecedentes por delitos similares. Ambos quedaron imputados por el delito de estafa y permanecen a disposición de la UFIJ N°2 de Bahía Blanca.

El caso comenzó tras la denuncia del adulto mayor, quien recibió un llamado telefónico de una mujer que simuló ser su hija para convencerlo de entregar todos sus ahorros en dólares. La maniobra terminó con el retiro de US$183.000 de su vivienda.

La mujer buscada en Neuquén terminó detenida por la millonaria estafa

Lo que inicialmente era un pedido de ubicación y paradero difundido en Neuquén terminó derivando en una causa penal por una de las estafas más importantes registradas en los últimos meses en Bahía Blanca.

Gabriela Noemí Such, de 46 años, fue identificada por los investigadores como la mujer que pasó a retirar el bolso con los dólares en la vivienda de la víctima. Su detención se produjo cuando salió de un inmueble ubicado sobre calle Moreno al 700, en pleno centro bahiense.

Junto a ella fue arrestado José Luis Ramírez, de 52 años, quien esperaba en las inmediaciones y, según la investigación, coordinaba parte de la maniobra.

Cómo fue el "cuento del tío" de los US$183.000

Todo comenzó cuando un hombre de 76 años recibió una llamada telefónica.

Del otro lado de la línea, una mujer imitó la voz de su hija y le aseguró que un supuesto empleado bancario pasaría a retirar los dólares de la familia porque algunos billetes dejarían de tener validez.

Convencidos de la historia, el jubilado y su esposa reunieron 183.000 dólares en un bolso.

Poco después llegó una mujer que dijo llamarse Andrea Díaz, quien rechazó ingresar al departamento alegando que el banco no se lo permitía y recibió el dinero en la puerta.

Solo después descubrieron que habían sido víctimas de una estafa.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

La DDI Bahía Blanca reconstruyó el recorrido mediante cámaras privadas y registros urbanos.

Los investigadores detectaron que la mujer que retiró el dinero no actuó sola.

También identificaron un Toyota Corolla blanco, en el que aguardaba José Luis Ramírez, un hombre oriundo de Neuquén que ya registraría antecedentes vinculados con maniobras similares.

La pesquisa incluyó la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Neuquén, que aportó información para localizar domicilios relacionados con el sospechoso.

El operativo y los elementos secuestrados

Tras varios días de vigilancia, este martes los investigadores observaron movimientos compatibles con los sospechosos.

Cuando Ramírez se acercó al automóvil y Such salió del edificio donde permanecía, ambos fueron detenidos.

Durante el allanamiento de urgencia se secuestraron:

Un Toyota Corolla blanco.

$1.714.140 en efectivo.

Un bolso de gamuza marrón.

Dos pendrives.

Tres teléfonos celulares.

Documentación de interés para la causa.

Un par de lentes de sol.

Todo el material tecnológico será sometido a pericias para determinar si existen otros hechos similares.

Los antecedentes fortalecen la investigación

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es que José Luis Ramírez ya posee antecedentes por estafas bajo la modalidad "cuento del tío", según confirmaron fuentes del caso.

Ese dato podría ser clave para determinar si ambos detenidos integraban una organización dedicada a cometer este tipo de delitos en distintas provincias.