En el marco de una investigación por el delito de amenazas calificadas, personal de la División Investigaciones Zapala, en un trabajo conjunto con la Comisaría 22°, llevaron adelante durante la mañana de este jueves dos allanamientos ordenados por la Justicia, con intervención del Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial.

El operativo contó con la participación de efectivos de la División Investigaciones Zapala, Comisaría 22°, Brigada Rural y Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), quienes actuaron de manera coordinada.

La investigación se inició tras la denuncia de una persona que manifestó haber sido amenazada con un arma de fuego. A partir de las tareas investigativas entre ambas dependencias policiales, se logró identificar al presunto autor, establecer los domicilios vinculados al mismo y reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes de allanamiento.

Qué encontraron en las viviendas

Como resultado de una de las diligencias, los efectivos secuestraron dos vainas servidas, una balanza de precisión y dos envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total aproximado de 18,90 gramos.

Ante el hallazgo de la sustancia estupefaciente, se dio inmediata intervención a la Fiscalía competente. La medida judicial se amplió por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Asimismo, el principal investigado fue notificado de la imputación en el marco de ambas causas judiciales, mientras que el segundo allanamiento no arrojó resultados de interés para la investigación