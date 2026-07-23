La Justicia bonaerense investiga un presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido en el partido de Merlo, donde una mujer de 50 años fue encontrada asesinada dentro de su vivienda y su pareja murió poco después tras arrojarse al paso de una formación del tren Sarmiento.

La víctima fue identificada como Carina Elizabeth Salcedo, cuyo cuerpo fue hallado en una casa ubicada sobre la calle Formosa al 1500. Según informaron fuentes de la investigación, la mujer presentaba golpes en el rostro y tenía una chalina alrededor del cuello, por lo que la principal hipótesis apunta a un femicidio.

El hallazgo se produjo luego de que la cuñada de la víctima llegara al domicilio tras ser informada de que Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años y pareja de Salcedo, había fallecido al arrojarse a las vías del ramal Merlo-Once del ferrocarril Sarmiento. Al ingresar a la vivienda encontró a la mujer sin vida y dio aviso a la Policía.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la causa, durante la noche previa vecinos escucharon gritos y una fuerte discusión entre la pareja. Esa información forma parte de las medidas ordenadas por la fiscalía para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar cómo ocurrió el crimen.

La investigación continúa bajo la hipótesis de un femicidio, mientras se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia para esclarecer las circunstancias del hecho. Debido a la muerte del principal sospechoso, la causa busca reconstruir lo sucedido a partir de la evidencia recolectada y los testimonios de familiares y vecinos.