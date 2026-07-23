Femicidio de Agostina: una pericia podría derivar en nuevas detenciones

La Justicia cordobesa llevó adelante una nueva pericia en la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, con el objetivo de establecer si otras personas que se encontraban en el domicilio al momento del hecho tuvieron algún grado de responsabilidad en el crimen.

La medida consistió en una inspección ocular en la casa ubicada sobre Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Del procedimiento participaron el fiscal de la causa, las querellas y las defensas de los imputados, en el marco de una investigación que continúa avanzando pese a la feria judicial.

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas detenidas: Claudio Barrelier, señalado como autor material del femicidio, además de Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, quienes también permanecen imputados en la investigación. El nuevo relevamiento busca determinar si existieron otras personas involucradas en los hechos.

Tras la finalización de la inspección, representantes de la querella señalaron que el recorrido permitió establecer que desde los distintos ambientes de la vivienda era posible escuchar lo que ocurría en el interior, un elemento que podría ser incorporado a la causa y derivar en nuevos pedidos de detención. Esa hipótesis será evaluada por la fiscalía junto con el resto de las pruebas reunidas.

Este jueves se cumplieron dos meses del femicidio que conmocionó a Córdoba y al país. La investigación continúa con el objetivo de reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar si, además de los imputados actuales, existieron otros posibles responsables o partícipes del hecho.