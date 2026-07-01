La Justicia dio marcha atrás con las salidas transitorias de un condenado por tentativa de femicidio

El Tribunal de Impugnación de Salta revocó las salidas transitorias que habían sido otorgadas a Juan Marcelo Matorras, condenado por tentativa de femicidio, al considerar que la resolución judicial no evaluó correctamente los informes técnicos y psicológicos que desaconsejaban conceder ese beneficio.

La decisión fue adoptada luego de la apelación presentada por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien cuestionó la resolución emitida el 29 de abril de 2026 por el Juzgado de Ejecución. Desde el Ministerio Público sostuvieron que los informes interdisciplinarios evidenciaban indicadores desfavorables sobre el proceso de resocialización del condenado y que esos elementos no habían sido ponderados de manera adecuada.

Durante la audiencia, el Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Eduardo Barrionuevo, Federico Javier Armiñana Dohorman y Guillermo Akemeier, hizo lugar al planteo fiscal, declaró la nulidad de la resolución y ordenó reenviar el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En los fundamentos del fallo, los magistrados señalaron que el juez de Ejecución realizó una valoración insuficiente de la prueba incorporada al incidente, especialmente de las evaluaciones elaboradas por el Servicio Penitenciario, las cuales advertían sobre factores negativos en el proceso de reinserción del condenado y recomendaban no otorgar el beneficio solicitado.

Como parte de la resolución, el Tribunal dispuso que se actualicen los informes técnicos y psicológicos del interno. Además, habilitó a la defensa a presentar un informe psicológico de parte antes de que el caso vuelva a ser analizado.

Una vez incorporada esa nueva documentación, el Juzgado de Ejecución deberá emitir una nueva resolución sobre la procedencia o no de las salidas transitorias dentro del plazo de 30 días, teniendo en cuenta la totalidad de las evaluaciones disponibles.