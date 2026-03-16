La Policía recuperó una camioneta que había sido robada tras una presunta estafa. El operativo se realizó en conjunto entre personal policial de Zapala y San Martín de los Andes. La Ford EcoSport, pertenecía a una mujer que había sido engañada mediante un ardid que permitió a los autores quedarse con el rodado.

Las autoridades intervinieron luego de que efectivos de la División Investigaciones de San Martín de los Andes informaran a sus pares de la División Investigaciones de Zapala sobre la existencia de una causa judicial en trámite por una presunta estafa. La víctima habría sido engañada durante una operación que terminó con la apropiación de su vehículo.

Ante esta situación, se dispuso de inmediato la localización y secuestro de la camioneta. Tras tareas de análisis de información y patrullajes en distintos sectores de la ciudad, el último viernes personal de Investigaciones de Zapala logró ubicar el rodado estacionado en la calle Hermann Shild al 1400, en el barrio Bella Vista.

El vehículo fue secuestrado en un procedimiento que contó con la colaboración del Departamento Comando Radioeléctrico de Zapala para brindar cobertura de seguridad durante el operativo. Durante la inspección del rodado, los efectivos detectaron elementos de interés para la causa, entre ellos una billetera y un dispositivo de almacenamiento digital (pendrive), que fueron incautados para su posterior análisis.

La investigación continuó durante el sábado, cuando efectivos de la División Investigaciones de San Martín de los Andes se trasladaron hasta Zapala. En conjunto con sus pares locales realizaron allanamientos y una requisa vehicular, medidas dispuestas por la autoridad judicial competente para reunir más pruebas vinculadas al caso.

Como resultado de estas diligencias, los investigadores lograron identificar y avanzar contra el presunto autor del hecho y una segunda persona señalada como partícipe. Además, se secuestró documentación considerada relevante para la causa, entre ella cédulas de identificación vehicular y papeles relacionados con la operación de compra-venta del rodado.

En el procedimiento también intervino personal del Departamento Criminalística de la Policía del Neuquén, que realizó las pericias técnicas correspondientes para garantizar la correcta preservación y análisis de los elementos secuestrados.