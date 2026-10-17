Una joven árbitra de fútbol de 24 años murió en la tarde de este sábado como consecuencia de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido en Fernández Oro. La mujer circulaba en moto por la calle Juan Reggioni cuando, por causas que todavía se investigan, se produjo el incidente en la intersección con Mitre.

Según informaron fuentes de la Fiscalía de Cipolletti, una de las hipótesis iniciales apunta a que la motociclista pudo haber perdido el control del vehículo e impactado contra una columna de alumbrado público. Sin embargo, las circunstancias del hecho todavía no fueron establecidas de manera definitiva.

La joven fue trasladada al hospital de Fernández Oro, donde se confirmó su fallecimiento.

Cómo ocurrió el siniestro en Fernández Oro

El hecho se registró sobre la calle Juan Reggioni, continuación de Maestro Espinosa del lado de Cipolletti, al llegar a la esquina con Mitre. De acuerdo con la información preliminar, en el lugar no se habían detectado indicios de la participación de otro vehículo. La motocicleta presentaba daños compatibles con un impacto contra la columna de alumbrado.

Entre las hipótesis que se analizaban se encontraba la posibilidad de que la joven hubiera perdido el control al atravesar una irregularidad en la calzada. No obstante, esa secuencia deberá ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

Al momento del siniestro, la mujer vestía el uniforme de árbitra y, según trascendió, se dirigía a cumplir funciones en el torneo amateur 300 For Ever, disputado en un complejo de canchas de Fernández Oro.

La investigación busca establecer qué pasó

Personal de la Comisaría 26 intervino en el lugar y realizó las primeras actuaciones. Posteriormente, integrantes del Gabinete de Criminalística llevaron adelante las pericias para reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

La Fiscalía de Cipolletti inició una investigación para determinar las circunstancias del siniestro vial. Además, se buscaban testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Junto a la motocicleta habían quedado pertenencias personales de la joven, entre ellas un banderín como el que utilizan los árbitros asistentes.

Conmoción en el fútbol regional

La muerte de la joven provocó un profundo dolor en el ambiente futbolístico de la región. La noticia se conoció en una jornada marcada también por la conmoción que generó el fallecimiento de un jugador del torneo Don Pedro, cuyos organizadores resolvieron suspender la fecha prevista para este sábado.

Emilio Cubría, presidente de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol de Río Negro y Neuquén (APAF), expresó su pesar por la muerte de la árbitra y comunicó la suspensión de los arbitrajes de los campeonatos amateur.

Además, anticipó que se evaluaba adoptar una medida similar para los partidos de las ligas federadas de la zona programados para este domingo.

Estado de la investigación

La Fiscalía de Cipolletti trabaja para esclarecer las circunstancias del siniestro vial. Las primeras hipótesis apuntan a un posible impacto de la motocicleta contra una columna de alumbrado público, pero resta determinar cómo se produjo el hecho. La búsqueda de testigos y los resultados de las pericias serán relevantes para avanzar en la reconstrucción del episodio.