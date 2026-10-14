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Tres ambulancias

Fuerte vuelco de una camioneta provincial cerca de Chos Malal: cuatro personas hospitalizadas

Cuatro de los cinco ocupantes fueron hospitalizados aunque indicaron que están fuera de peligro. Se investiga cómo llegó a volcar el vehículo.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 14:52
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La camioneta era de Provincia de la localidad de Manzano Amargo.

Un fuerte vuelco se registró este miércoles por la mañana en el sector de Piche Neuquén, en la Ruta Nacional 40. El accidente fue protagonizado por una camioneta del Gobierno Provincial que viajaba con cinco ocupantes.

Efectivos policiales, Bomberos y personal de salud trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados. Cuatro de los ocupantes fueron trasladados al hospital Gregorio Álvarez para inspeccionar sus lesiones y brindar una mejor atención.

Se adelantó que todos los heridos estaban fuera de peligro y fueron derivados al nosocomio en un total de tres ambulancias.

El siniestro se produjo a la altura del paraje Piche Neuquén cuando la camioneta se dirigía en dirección a Las Lajas. El conductor dijo que producto de la calzada mojada y el barro perdió el control del vehículo y despistó.

El vehículo involucrado es una camioneta perteneciente a Provincia, de Manzano Amargo.

Los ocupantes que resultaron heridos tendrían entre 24 y 36 años y se espera el reporte médico oficial para conocer el nivel de sus heridas. También se investiga exactamente cuál fue la causa del vuelco.

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