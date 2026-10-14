Un fuerte vuelco se registró este miércoles por la mañana en el sector de Piche Neuquén, en la Ruta Nacional 40. El accidente fue protagonizado por una camioneta del Gobierno Provincial que viajaba con cinco ocupantes.

Efectivos policiales, Bomberos y personal de salud trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados. Cuatro de los ocupantes fueron trasladados al hospital Gregorio Álvarez para inspeccionar sus lesiones y brindar una mejor atención.

Se adelantó que todos los heridos estaban fuera de peligro y fueron derivados al nosocomio en un total de tres ambulancias.

El siniestro se produjo a la altura del paraje Piche Neuquén cuando la camioneta se dirigía en dirección a Las Lajas. El conductor dijo que producto de la calzada mojada y el barro perdió el control del vehículo y despistó.

El vehículo involucrado es una camioneta perteneciente a Provincia, de Manzano Amargo.

Los ocupantes que resultaron heridos tendrían entre 24 y 36 años y se espera el reporte médico oficial para conocer el nivel de sus heridas. También se investiga exactamente cuál fue la causa del vuelco.