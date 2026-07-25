Un bebé de aproximadamente un año de edad falleció este viernes en las puertas del Hospital Natalio Burd de Centenario, luego de arribar sin signos vitales en una camioneta Mercedes Benz Sprinter. La Justicia investiga las circunstancias del deceso y aguarda el resultado de la autopsia judicial.

El comisario inspector Néstor Catalán, jefe de la Comisaría 52 de Centenario, informó a Mejor Informado que durante la tarde trabajó personal de Criminalística y un médico policial, quienes realizaron las primeras actuaciones sobre el vehículo y la escena.

Según indicó el funcionario policial, no se constataron lesiones visibles externas en el cuerpo del niño. Además, se realizaron entrevistas videofilmadas al padre del menor y al conductor de la camioneta que realizó el traslado hasta el hospital.

El material recopilado fue enviado a la Fiscalía, mientras que la autopsia fue programada para este sábado en el edificio del Poder Judicial de la calle Leloir, en Neuquén capital.

Las primeras pericias no detectaron lesiones externas

La investigación por la muerte del bebé continúa bajo intervención del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que busca reconstruir las últimas horas de vida del niño y establecer qué ocurrió antes de su llegada al hospital.

De acuerdo con la información policial, el trabajo de Criminalística y del médico policial permitió avanzar con las primeras observaciones, aunque todavía no existe una conclusión sobre la causa del fallecimiento.

La ausencia de lesiones visibles en la parte externa del cuerpo no permite determinar por sí sola el motivo de la muerte, por lo que será clave el informe médico forense.

El traslado desde Neuquén hasta el Hospital Natalio Burd

El episodio ocurrió durante la mañana del viernes, cuando la familia llegó a la guardia del Hospital Natalio Burd de Centenario solicitando asistencia médica urgente.

Según la reconstrucción inicial, los padres habían viajado desde Potosí, Bolivia, en un colectivo de la empresa Flecha Bus. El padre del niño, de 41 años, declaró que el bebé comenzó a presentar dificultades respiratorias durante la madrugada del viaje.

Al arribar a la terminal de Neuquén capital, pasadas las 8 de la mañana, un conocido los trasladó en una camioneta Mercedes Benz Sprinter hacia Centenario para buscar atención médica.

Sin embargo, al llegar al hospital, la médica de guardia, identificada como la doctora Muñoz, constató que el menor ya no presentaba signos vitales.

La intervención de la Fiscalía y las medidas judiciales

La investigación quedó inicialmente a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, integrante del Ministerio Público Fiscal neuquino, quien solicitó distintas medidas para avanzar en la reconstrucción del caso.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra la realización de la autopsia judicial, además de la toma de declaraciones a personas consideradas relevantes para establecer la secuencia de hechos.

También interviene la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas, encabezada por el fiscal Pablo Jávega, que trabaja junto a la Policía provincial.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento, la investigación determinó:

El bebé tenía aproximadamente un año de edad .

. Llegó sin signos vitales al Hospital Natalio Burd de Centenario .

. Fue trasladado en una camioneta particular desde Neuquén capital.

La Policía realizó pericias con Criminalística y Medicina Legal .

. No se observaron lesiones externas visibles.

La autopsia será realizada este sábado en el Poder Judicial de Neuquén.

La principal incógnita es establecer si el fallecimiento estuvo relacionado con un problema médico previo, una demora en la asistencia o alguna otra circunstancia que deba ser investigada.