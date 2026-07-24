Un bebé de un año de edad falleció esta mañana a las puertas del Hospital Natalio Burd de Centenario, tras arribar sin signos vitales a bordo de una camioneta Mercedes Benz Sprinter.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Centenario Digital, la familia había viajado desde Potosí, Bolivia, en un colectivo de la empresa Flecha Bus. Según las declaraciones iniciales del padre, de 41 años, el niño comenzó a presentar dificultades para respirar durante la madrugada, pero no alertaron al chofer de la unidad ni solicitaron asistencia médica inmediata durante el trayecto.

Al llegar a la terminal de la ciudad de Neuquén pasadas las 8, un conocido los trasladó de urgencia hacia Centenario, donde la médica de guardia, la Dra. Muñoz, constató el deceso en el interior del vehículo. El caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas, liderada por el Dr. Pablo Jávega, a la espera de los resultados de la autopsia judicial.

El arribo al Hospital Natalio Burd y la intervención policial

El suceso derivó en un importante despliegue policial sobre la Avenida Libertador al 700, lugar donde se ubica el acceso a la guardia del nosocomio local. Pasadas las 11, la camioneta particular se detuvo frente al edificio y los padres solicitaron auxilio médico de emergencia al advertir la falta de respuesta del menor.

Tras el diagnóstico en el lugar por parte del personal de salud, agentes de la Comisaría N° 52 y el comisario Néstor Catalán, coordinador de la Zona Periferia II, acordonaron la zona para resguardar la escena e iniciar las primeras pericias preliminares con la participación de Medicina Legal.

La intervención del Ministerio Público Fiscal y las primeras medidas

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a Mejor Informado que inició en conjunto con la Policía provincial una investigación formal para esclarecer la muerte del niño de alrededor de 1 año de edad.

En forma provisoria, la fiscal del caso que interviene es Guadalupe Inaudi, quien requirió formalmente al Cuerpo Médico Forense la realización de la autopsia para precisar los motivos del fallecimiento, al tiempo que solicitó tomar diversas entrevistas a testigos clave para reconstruir la cronología de los hechos.