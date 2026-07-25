Un operativo realizado por la División Antinarcomenudeo permitió desarticular un punto de venta de drogas que funcionaba en el barrio San Lorenzo Oeste, en la ciudad de Neuquén. El procedimiento concluyó con un hombre detenido, una mujer imputada y el secuestro de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

La investigación comenzó tras varias denuncias anónimas realizadas por vecinos mediante la aplicación "Neuquén Te Cuida". A partir de esos reportes, los investigadores iniciaron una serie de tareas de vigilancia y seguimiento que permitieron confirmar la actividad que se desarrollaba en el domicilio e identificar a quien era señalado como el principal responsable.

La investigación reunió pruebas durante varios días

Con el avance de las tareas investigativas y bajo la dirección de la Unidad Fiscal Especializada en Narcocriminalidad, el personal estableció que el movimiento en la vivienda aumentaba durante el horario nocturno. Esa información llevó a intensificar las tareas de observación para reunir las pruebas necesarias antes de solicitar una medida judicial.

Secuestraron 33 envoltorios de clorhidrato de cocaína preparados para su comercialización.

La Justicia autorizó el allanamiento del inmueble y el procedimiento se concretó durante la tarde del 23 de julio. Durante el operativo, los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad. Además, una mujer fue imputada en la causa y recuperó la libertad supeditada al proceso judicial, luego de que los investigadores constataran que llevaba entre sus pertenencias envoltorios con clorhidrato de cocaína.

El allanamiento permitió secuestrar droga y dinero

En el interior de la vivienda, los investigadores secuestraron 33 envoltorios de clorhidrato de cocaína preparados para su comercialización. También incautaron una balanza digital, $125.500 en efectivo, cuatro teléfonos celulares y recortes de nylon utilizados para fraccionar la sustancia.

Todos los elementos quedaron incorporados a la causa y serán analizados en el marco de la investigación que continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Narcocriminalidad. El procedimiento permitió desactivar un nuevo punto de venta de drogas en el oeste de la capital neuquina y avanzar con las actuaciones para determinar si existían otras personas vinculadas a la actividad.