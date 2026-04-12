Este sábado alrededor de las 17 se desplegó un amplio operativo policial en Centenario debido a un conductor que se dio a la fuga, casi embiste a un efectivo policial y luego se escondió en una vivienda para no ser atrapado.

Todo comenzó en el Barrio Los Pioneros de Centenario y sector conocido como Fonavi. Efectivos policiales de la Comisaría N°52 procedieron a identificar a un hombre que circulaba en un Volkswagen Vento color gris por las calles Alfonsi Storni y Perú.

Repentinamente el conductor se resistió a la identificación y volvió a subir al auto, aceleró para escapara toda velocidad y atropelló a un sargento policial, el cual logró apoyar sus manos en el capot evitando que lo embistiera de lleno.

El conductor continuó la huida por calle Honduras y mas móviles se sumaron a la persecución. En inmediaciones de calles Nicaragua y Storni, descendió, dejó el auto abandonado con las balizas encendidas y continuó escapando a pie. Por el Pasaje Arrayán llegó a una vivienda cercana a la peatonal 4 y allí ingresó para esconderse.

Cuando los efectivos intentaron alcanzarlo, los familiares del hombre abrieron un portón para que ingrese y luego lo cerraron con candado para que la policía no pase.

El auto Vento fue secuestrado por parte de las autoridades y se investiga si en la escapatoria fueron arrojados estupefacientes en otro sector. Por otro lado todo lo ocurrido fue informado a la fiscalía interviniente bajo una causa por presunto atentado y resistencia a la autoridad.